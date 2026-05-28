Il Roland Garros femminile entra nel vivo. Tra i match più entusiasmanti del prossimo round c'è quello tra l'americana Gauff e Sherif, che si terrà giovedì 28 maggio alle 14:30, sotto il sole battente di Parigi che potrebbe influenzare l'esito della gara. Per scoprire come seguire la partita senza perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Il match di giovedì mette di fronte lain carica del, oggi numero 4 nel ranking, contro la numero 129. Un divario troppo grande per essere compensato in un match, soprattutto tenendo conto del gran momento di forma di Gauff, che ha vinto in modo netto contro Philippe-Chatrier 6-4, 6-0., invece, è arrivata a disputare uno dei circuiti più iconici del panorama internazionale con una sola vittoria nel tabellone principale di un torneo WTA negli ultimi due anni. Nonostante questo, gode di buona esperienza su questa superficie, ma il gap tecnico con la campionessa in carica resta comunque difficile da colmare. Quanto agli, Cocoha vinto l'unico match testa a testa, vincendo aIl match di domani quindi si presenta come un esercizio di stile per Coco Gauff che, tra l'altro, ha raggiunto i quarti di finale in ognuna delle sue cinque ultime partecipazione al Roland Garros, confermandosi temibile su questa superficie. Chi vincerà la partita affronterà nel terzo round la vincitrice del match tra l'inglese

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