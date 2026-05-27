Non perdere Sinner-Cerundolo: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Giovedì 28 maggio Jannik Sinner ritorna in campo, stavolta per affrontare l'argentino Cerundolo sulla prestigiosissima terra battuta del Roland Garros, l'unico grande torneo che manca nella ricca bacheca del tennista italiano. Il match si terrà alle ore 12: segui la partita senza perderti neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo per scoprire come farlo gratuitamente.
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Focus sui giocatoriJannik Sinner si presenta in questo Roland Garros con il chiaro obiettivo di vincere, vendicandosi della sconfitta incassata in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano sulla terra battuta continua a migliorare, esprimendo un tennis di altissimo livello. Ha infatti vinto tutte le 18 partite giocate su questa superficie nel 2026 e si presenta come grande candidato per la vittoria nella sfida di domani. Juan Manuel Cerundolo anche vanta esperienza sul rosso, ma contro un Sinner in questa forma sarà difficile ottenere una vittoria. L'unico precedente tra i due è sull'erba di Wimbledon e mai sul rosso: in quell'occasione, nel 2023, Sinner ha ottenuto una vittoria schiacciante.
Il tabellone di Roland Garros GarrosLa partita è comunque tutta da giocare, nonostante il tennista italiano ha una marcia in più. Chi riuscirà a vincere la sfida di giovedì affronterà nei trentaduesimi di finale il vincente del confronto tra lo spagnolo Landaluce e il ceco Kopriva.
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