Giovedì 28 maggio Jannik Sinner ritorna in campo, stavolta per affrontare l'argentino Cerundolo sulla prestigiosissima terra battuta del Roland Garros, l'unico grande torneo che manca nella ricca bacheca del tennista italiano. Il match si terrà alle ore 12: segui la partita senza perderti neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo per scoprire come farlo gratuitamente.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Janniksi presenta in questo Roland Garros con il chiaro obiettivo di vincere, vendicandosi della sconfitta incassata in finale contro lo spagnolo Carlos. Il tennista italiano sulla terra battuta continua a migliorare, esprimendo un tennis di. Ha infatti vinto tutte le 18 partite giocate su questa superficie nel 2026 e si presenta come grande candidato per la vittoria nella sfida di domani. Juan Manuelanche vanta esperienza sul rosso, ma contro un Sinner in questa forma sarà difficile ottenere una vittoria. L'unico precedente tra i due è sull'erba die mai sul rosso: in quell'occasione, nel, Sinner ha ottenuto una vittoria schiacciante.La partita è comunque tutta da giocare, nonostante il tennista italiano ha una marcia in più. Chi riuscirà a vincere la sfida di giovedì affronterà nei trentaduesimi di finale il vincente del confronto tra lo spagnoloe il ceco

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