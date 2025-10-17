I giallorossi puntano alla vittoria per restare sulla scia del Napoli. I nerazzurri, coi tre punti, potrebbero agganciare i loro avversari

Jacopo del Monaco 17 ottobre - 14:00

La settima giornata di Serie A offre ai propri spettatori il big match tra Roma ed Inter e, a fine articolo, troverete le informazioni sul dove lo si potrà vedere. Le due compagini si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico.

Come arrivano le due squadre alla sfida — In questo momento, la Roma allenata da Gian Piero Gasperini ha 15 punti in classifica così come il Napoli. A parte la sconfitta casalinga contro il Torino decisa dalla rete di Giovanni Simeone, la squadra della capitale ha vinto tutte le partite, tra cui la stracittadina contro la Lazio vinto 0-1 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. In Europa League, invece, il percorso dei giallorossi ha avuto inizio con una vittoria in casa del Nizza (1-2) e la sconfitta all'Olimpico contro il Lille per 0-1, match in cui hanno sbagliato tre rigori: due Artem Dovbyk ed uno Matias Soulé.

Dopo le due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus, l'Inter di Christian Chivu si è ripresa e ha collezionato ben cinque vittorie di fila tra campionato e Champions League. Nella massima competizione europea, i nerazzurri hanno vinto prima 0-2 in casa dell'Ajax e poi 3-1 a San Siro contro lo Slavia Praga. Nell'ultima giornata di Serie A, invece, hanno vinto 4-1 contro la Cremonese grazie alle reti di Lautaro Martínez, Bonny, Dimarco e Barella. L'attaccante argentino nonché capitano della squadra, fino ad ora, ha già segnato 5 reti stagionali.

Probabili formazioni — La Roma deve ancora sciogliere i dubbi sulle presenze di Angeliño e Bailey: il primo ha una bronchite asmatica; il secondo è ancora alle preso con l'infortunio al retto femorale destro. In attacco, invece, c'è il solito ballottaggio Dovbyk-Ferguson. L'Inter, invece, non avrà a disposizione Thuram, Darmian e Di Gennaro. In attacco, Bonny farà coppia con Lautaro Martínez, mentre a centrocampo ci sono i ballottaggio Dimarco-Carlos Augusto e Mkhitaryan-Sucic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martínez. All: Chivu

Roma-Inter, dove vedere la partita — I giallorossi non vogliono perdere la possibilità di restare nelle prime posizioni del campionato e, in caso di vittoria del Napoli, proveranno a riagganciarlo. I nerazzurri, invece, proveranno a conquistare tre punti importanti per rimanere sulla scia di chi li precede in classifica.

La grande sfida tra Roma ed Inter inizierà alle ore 20:45 di domani sera e sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La diretta streaming, invece, si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW TV.