La penultima giornata di A metterà di fronte i giallorossi che lottano per la Champions ed i biancocelesti reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia
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Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani sarà il Derby della Capitale tra Roma e Lazio e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Serie A. La sfida avrà inizio alle ore 12:00, in contemporanea con altre partite, e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. All'andata, i due club hanno giocato contro a fine settembre in occasione della quarta giornata di campionato coi giallorossi che hanno avuto vinto grazie al gol di Lorenzo Pellegrini.
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Roma-Lazio, dove vedere il Derby della CapitaleLa gara di domani non è mai normale e, soprattutto, metterà in palio il dominio della città fino al prossimo incontro. I giallorossi stanno lottando per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre i biancocelesti vengono da una sconfitta in finale di Coppa Italia ed il derby potrebbe essere un'occasione per riprendersi. La stracittadina che metterà di fronte la Roma e la Lazio sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.
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Come arrivano le due squadre alla stracittadinaLa Roma ha come allenatore Gian Piero Gasperini e sta lottando per andare in Champions League. In questo momento, la squadra giallorossa occupa il quinto posto in classifica con 67 punti, gli stessi che ha il Milan di Massimiliano Allegri. In Coppa Italia, la Lupa è stata eliminata dal Torino agli ottavi di finale, così come in Europa League dal Bologna. Dopo la pesante sconfitta per 5-2 a San Siro contro l'Inter, i giallorossi hanno battuto Pisa (3-0), Bologna (0-2), Fiorentina (4-0) e Parma (2-3) e hanno pareggiato 1-1 all'Olimpico contro l'Atalanta.
La Lazio guidata da Maurizio Sarri, dal canto suo, in questa stagione non ha preso parte a competizioni europee, mentre nella classifica della Serie A si trova in nona posizione avendo totalizzato 51 punti. Pochi giorni fa, i biancocelesti hanno giocato la finale di Coppa Italia perdendo 0-2 contro l'Inter, che li ha battuti anche 0-3 nella scorsa giornata di campionato. Prima del match appena citato, la Lazio ha preso contro la Fiorentina (1-0), ottenuto due vittorie contro Napoli (0-2) e Cremonese (1-2) e pareggiato 3-3 con l'Udinese.
Probabili formazioniI giallorossi, per la partita di domani, dovranno fare a meno dell'infortunato Ferguson e, per lo stesso motivo, sono in dubbio Zaragoza, Dovbyk e Lorenzo Pellegrini. L'unico ballottaggio per Gasperini riguarda la trequarti sulla scelta di uno tra Soulé e Pisilli. I biancocelesti, dal canto loro, non avranno a disposizione sia il lungodegente Provedel e lo squalificato Romagnoli. Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche il portiere Edoardo Motta. Al posto di quest'ultimo, esordirà Alessio Furlanetto. I ballottaggi sono: Marusic-Lazzari, Patric-Rovella, Isaksen-Cancellieri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Talyor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri
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