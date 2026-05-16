Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani sarà il Derby della Capitale tra Roma e Lazio e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Serie A. La sfida avrà inizio alle ore 12:00, in contemporanea con altre partite, e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. All'andata, i due club hanno giocato contro a fine settembre in occasione della quarta giornata di campionato coi giallorossi che hanno avuto vinto grazie al gol di Lorenzo Pellegrini.

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Roma-Lazio, dove vedere il Derby della Capitale

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Come arrivano le due squadre alla stracittadina

La gara di domani non è mai normale e, soprattutto, metterà in palio il dominio della città fino al prossimo incontro. I giallorossi stanno lottando per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della, mentre i biancocelesti vengono da una sconfitta in finale died il derby potrebbe essere un'occasione per riprendersi. La stracittadina che metterà di fronte la Roma e la Lazio sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.La Roma ha come allenatoree sta lottando per andare in Champions League. In questo momento, la squadra giallorossa occupa il quinto posto in classifica conpunti, gli stessi che ha ildi. In Coppa Italia, la Lupa è stata eliminata dalagli ottavi di finale, così come indal. Dopo la pesante sconfitta pera San Siro contro l', i giallorossi hanno battuto(3-0), Bologna (0-2),(4-0) e(2-3) e hanno pareggiatoall'Olimpico contro l'Atalanta.

Roma, Italia - 21 settembre 2025: Gianluca Mancini della Roma lotta per il pallone con Mario Gila della Lazio durante la partita di Serie A tra Lazio e Roma allo Stadio Olimpico. (Foto di Silvia Lore/Getty Images)

La Lazio guidata da Maurizio Sarri, dal canto suo, in questa stagione non ha preso parte a competizioni europee, mentre nella classifica della Serie A si trova in nona posizione avendo totalizzato 51 punti. Pochi giorni fa, i biancocelesti hanno giocato la finale di Coppa Italia perdendo 0-2 contro l'Inter, che li ha battuti anche 0-3 nella scorsa giornata di campionato. Prima del match appena citato, la Lazio ha preso contro la Fiorentina (1-0), ottenuto due vittorie contro Napoli (0-2) e Cremonese (1-2) e pareggiato 3-3 con l'Udinese.

Probabili formazioni

I giallorossi, per la partita di domani, dovranno fare a meno dell'infortunato Ferguson e, per lo stesso motivo, sono in dubbio Zaragoza,e Lorenzo Pellegrini. L'unico ballottaggio per Gasperini riguarda la trequarti sulla scelta di uno trae Pisilli. I biancocelesti, dal canto loro, non avranno a disposizione sia il lungodegente Provedel e lo squalificato Romagnoli. Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche il portiere. Al posto di quest'ultimo, esordirà. I ballottaggi sono: Marusic-Lazzari, Patric-Rovella, Isaksen-Cancellieri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Talyor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

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