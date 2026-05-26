Il Roland Garros entra sempre più nel vivo e oggi si alza il livello con le sfide valide per il secondo turno del tabellone principale. Saranno diversi gli italiani impegnati sulla terra rossa di Parigi: riflettori puntati su Lorenzo Sonego, atteso dal confronto contro Tommy Paul, ma spazio anche a Federico Cinà e Flavio Cobolli, pronti a giocarsi le proprie chance.

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Il momento delle due squadre

Non mancano però gli incontri internazionali di grande interesse. Tra quelli più attesi c’è sicuramente la sfida tra Casper Ruud e Hamad Medjedovic, così come il match molto equilibrato tra l’argentino Mariano Navone e il ceco Jakub Mensik. In programma anche le partite di Alexander Zverev e Novak Djokovic, che partono con i favori del pronostico rispettivamente contro Tomas Machac e Valentin Royer.

Grande attenzione soprattutto su Casper Ruud, che all’esordio ha dovuto lottare duramente contro Roman Safiullin in una battaglia terminata al quinto set. Nonostante qualche difficoltà iniziale, il norvegese arriva a Parigi dopo settimane molto positive, segnate dalla finale raggiunta agli Internazionali d’Italia e dalla semifinale disputata a Ginevra.

Adesso, però, il livello si alza ulteriormente. Dall’altra parte della rete ci sarà Hamad Medjedovic, uno dei giocatori più interessanti del momento sulla terra battuta. Il serbo ha iniziato bene questa parte di stagione e nel primo turno del torneo ha superato un avversario ostico come Yannick Hanfmann, confermando la sua crescita.

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