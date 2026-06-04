Le partite cambiano, i risultati passano, ma alcune serate restano appese a un'unica domanda: quanto si è disposti a rischiare per continuare a sognare? Sabadell e Real Madrid Castilla arrivano alla sfida di ritorno con prospettive completamente diverse dopo il 2-0 maturato nella gara d'andata. Venerdì 5 giugno alle ore 21:00 lo stadio Nova Creu Alta si trasformerà nel teatro di una rincorsa disperata da parte dei padroni di casa e di una prova di maturità per i giovani talenti blancos. Novanta minuti separano una delle due squadre dal prossimo passo verso la promozione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SABADELL-REAL MADRID B CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SABADELL-REAL MADRID B SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Sabadell-Real Madrid B, in diretta TV e in streaming gratuito

Per gli iscritti a Bet365 sarà disponibile anche la copertura streaming live dell’evento. Dopo l’accesso al proprio profilo, il match potrà essere visualizzato tramite il palinsesto live della piattaforma sia da pc che da smartphone, con statistiche aggiornate in tempo reale.

Momento delle due squadre

Il Sabadell si presenta all'appuntamento con l'obbligo di cambiare marcia rispetto a quanto mostrato nella prima sfida. La squadra catalana ha costruito gran parte delle proprie fortune stagionali sul rendimento interno, dove ha spesso saputo imporre ritmo, intensità e personalità. Proprio il fattore campo rappresenta oggi la principale speranza per una rimonta che appare complicata ma non impossibile. Servirà un approccio aggressivo fin dai primi minuti, perché recuperare due reti contro una squadra tecnica e organizzata come il Castilla richiede coraggio e capacità di gestire la pressione.

Il Real Madrid Castilla arriva invece con il vantaggio più prezioso possibile: quello ottenuto sul campo. Il 2-0 dell'andata consente alla formazione madridista di affrontare il ritorno con maggiore serenità, ma guai a pensare che la qualificazione sia già chiusa. I giovani blancos hanno dimostrato durante tutta la stagione qualità offensive importanti e una notevole capacità di creare occasioni da gol. Allo stesso tempo, però, dovranno resistere all'atmosfera che troveranno in Catalogna e gestire i momenti inevitabilmente difficili che una partita del genere porta con sé.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SABADELL-REAL MADRID B CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SABADELL-REAL MADRID B SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA