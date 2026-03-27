Sabalenka-Gauff: info partita, diretta TV e Streaming Gratis della finale del WTA 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 17:16)

Il palcoscenico di Miami è pronto a ospitare una finale che promette spettacolo puro. A contendersi il titolo saranno Aryna Sabalenka e Coco Gauff, due tra le protagoniste più incisive del circuito femminile negli ultimi anni. Non è solo una sfida per un trofeo, ma un confronto tra due stili, due personalità e due modi diversi di interpretare il tennis moderno. Da un lato la potenza dominante, dall’altro la velocità e l’intelligenza tattica.

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Qui Sabalenka — Aryna Sabalenka si presenta alla finale con lo status di numero uno del mondo e con il peso, ma anche il vantaggio, di chi è abituata a vincere. Il suo percorso recente conferma una giocatrice solida, capace di imporsi grazie a un tennis aggressivo e a una continuità sempre più evidente. A Miami, inoltre, difende il titolo conquistato lo scorso anno, dettaglio che aggiunge ulteriore motivazione.

Qui Gauff — Dall'altra parte Coco Gauff arriva sospinta dall’entusiasmo del pubblico di casa e da una crescita costante che l’ha portata stabilmente tra le migliori. La statunitense ha già dimostrato di poter reggere il confronto nei grandi palcoscenici, soprattutto nelle finali, dove in più occasioni è riuscita a imporsi proprio contro rivali di altissimo livello.