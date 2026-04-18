Dove vedere Salernitana-Picerno in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Salernitana-Picerno: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:32)

Salernitana-Picerno si gioca domenica 19 aprile alle 20:30 allo Stadio Arechi, gara valida per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C. Una sfida interessante che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa puntano a migliorare il piazzamento in zona playoff, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SALERNITANA-PICERNO SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Salernitana arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Trapani. I granata occupano il quarto posto e continuano a inseguire posizioni ancora più prestigiose, con l’obiettivo di guadagnare un vantaggio importante nella griglia playoff. La squadra sta mostrando solidità e continuità proprio nel momento decisivo della stagione.

Il Picerno, invece, vive una situazione più tranquilla ma non ancora definitiva. La distanza dalla zona retrocessione è rassicurante, ma servono ancora punti per chiudere il discorso salvezza. Le recenti prestazioni sono state comunque positive: la squadra ha trovato continuità di risultati e ha perso solo una delle ultime gare, dimostrando compattezza e capacità di restare in partita.

Le probabili formazioni di Salernitana-Picerno — La Salernitana di Serse Cosmi si presenta con un dinamico 3-4-1-2, con Lescano e Ferrari riferimenti offensivi della squadra campana che saranno coadiuvati da Ferraris, che agirà nel ruolo di trequartista. Gli ospiti risponderanno con un modulo più contenitivo, architettato da mister De Luca: un 3-5-2 con un folto centrocampo e due attaccanti. Scenderanno in campo molto probabilmente Abreu e Pugliese.

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Anastasio, Arena, Golemic; Quirini, De Boer, Carriero, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi

PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Djibril, Bianchi, Cardoni, Franco, Gemignani; Abreu, Pugliese. All. De Luca