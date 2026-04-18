Dove vedere Siracusa-Cavese in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Siracusa-Cavese: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:16)

La sfida tra Siracusa e Cavese, valida per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena domenica 19 aprile alle 20:30 allo Stadio Nicola De Simone. Si tratta di un confronto estremamente delicato per entrambe le squadre, anche se con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano disperatamente punti per restare agganciati alla speranza salvezza, mentre gli ospiti vogliono chiudere definitivamente il discorso permanenza in categoria. Il match si preannuncia teso e combattuto, con grande pressione soprattutto sul Siracusa. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SIRACUSA-CAVESE SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Siracusa vive una situazione complicata, trovandosi nelle ultime posizioni della classifica e con un distacco importante dalla zona salvezza diretta. Nelle ultime uscite la squadra ha mostrato qualche segnale di reazione, ottenendo due pareggi consecutivi, ma senza riuscire a trovare quella vittoria che potrebbe riaccendere davvero le speranze. L’obiettivo più concreto resta quello di evitare l’ultimo posto e giocarsi tutto ai play-out.

La Cavese, invece, arriva a questa sfida con maggiore fiducia. La vittoria contro la capolista Benevento ha dato entusiasmo e confermato la crescita della squadra, che nelle ultime settimane ha trovato continuità di risultati. Pur non essendo ancora matematicamente salva, la formazione campana ha costruito un piccolo margine sulla zona calda e vuole sfruttare questo momento positivo per mettere al sicuro la categoria.

Le probabili formazioni di Siracusa-Cavese — Il Siracusa scende in campo con un dinamico 4-2-3-1, in cui ci sarà Arditi come unico riferimento offensivo. Dietro di lui agiranno Di Paolo, Frisenna e Valente. Per la Cavese di mister Prosperi invece il modulo per la sfida è il 3-5-2, più contenitivo e con una coppia di attaccanti, che per l'occasione saranno Orlando e Minaj.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Lob, Marafini, Pacciardi, Canellieri; Ricciardi, Gudelevicius; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Peretti, Nunziata; Ubani, Diarrassouba, Awua, Visconti, Macchi; Orlando, Minaj. Allenatore: Prosperi.