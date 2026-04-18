Dove vedere Latina-Casertana in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Latina-Casertana: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile - 20:00

Latina–Casertana si gioca domenica 19 aprile alle 20:30 allo Stadio Domenico Francioni, gara valida per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi ma entrambe con grande motivazione: i padroni di casa sono ancora coinvolti nella lotta per la salvezza, mentre gli ospiti stanno vivendo un momento straordinario e puntano alle posizioni più alte della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LATINA-CASERTANA GEN SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Latina si trova in una situazione delicata, a ridosso della zona retrocessione, e ha bisogno di punti per evitare di essere risucchiato definitivamente nella lotta playout. Il margine sulle dirette concorrenti è minimo e ogni partita diventa decisiva. Nonostante le difficoltà, la squadra laziale resta una delle più accreditate per mantenere la categoria, ma servirà continuità nelle prestazioni per centrare l’obiettivo.

Di fronte ci sarà una Casertana in grande fiducia, protagonista di una striscia di vittorie che l’ha rilanciata con forza nelle zone alte della classifica. I campani sono tra le squadre più in forma del girone e vedono concretamente la possibilità di migliorare ulteriormente il proprio piazzamento. L’entusiasmo e la qualità del momento rendono gli ospiti un avversario particolarmente temibile.

Le probabili formazioni di Latina-Casertana — Il Latina scende in campo con un 3-4-2-1 in cui le chiavi dell'attacco saranno affidate a Parigi, coadiuvato molto probabilmente da Fasan e Riccardi. La Casertana, invece, in autentico stato di grazia, confermerà gli uomini dell'ultima partita: vedremo quindi un 3-4-3 con una batteria offensiva composta da Casarotto, Butic e Bentivegna.

Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Dutu, Ercolano; Vona, Lipani, De Ciancio, Cioffi; Fasan, Riccardi; Parigi. Allenatore: A. Bruno.

Casertana (3-4-3): De Lucia; Martino, Rocchi, Heinz; Oukhadda, Pezzella, Girelli, Llano Massa; Casarotto, Butic, Bentivegna. Allenatore: Coppitelli.