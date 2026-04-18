La Sambenedettese ospita il Pontedera allo stadio Riviera delle Palme nella 18ª giornata di ritorno del Girone B di Serie C. Per i rossoblù è una partita cruciale: rappresenta infatti l’ultima gara casalinga della stagione regolare e una delle ultime occasioni per provare a conquistare la salvezza diretta, anche se la situazione in classifica è complicata e non dipende più solo dai propri risultati. Guarda ora Sambenedettese-Pontedera GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Diretta Tv e Streaming Gratis
Sambenedettese-Pontedera: dove vedere la Serie C in Streaming Gratis e Diretta TV
Sambenedettese-Pontedera: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv—
SAMBENEDETTESE PONTEDERA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Sambenedettese e Pontedera in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:—
Qui Sambenedettese—
I padroni di casa sono obbligati a vincere per provare fino all'ultimo ad evitare i play-out e centrare la salvezza, tuttavia l'ultimo successo casalingo in campionato dei marchigiani risale allo scorso 27 settembre (4-2 alla Juventus Next Gen). Da allora in 14 partite sono arrivati cinque pareggi e nove sconfitte.
Qui Pontedera—
Il Pontedera, invece, arriva al match già matematicamente retrocesso, quindi senza obiettivi di classifica. Questo potrebbe renderlo meno teso ma anche più libero mentalmente, con la possibilità di giocare senza pressioni e provare a chiudere il campionato con dignità.
Sambenedettese-Pontedera, probabili formazioni—
Sambenedettese (3-5-2): Cultraro; Pezzola, Lepri, Dalmazzi; Zini, Touré, Maspero, Candellori, Piccoli; Eusepi, Semprini. Allenatore: Roberto Boscaglia
Pontedera (3-4-2-1): Biagini; Fancelli, Sapola, Raychev; Cerretti, Faggi, Caponi, Mbambi; Nabian, Kabashi; Yeboah. Allenatore: Piero Braglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA