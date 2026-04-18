Sambenedettese-Pontedera: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Sambenedettese-Pontedera, match valido il 37° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 18 aprile - 08:36

La Sambenedettese ospita il Pontedera allo stadio Riviera delle Palme nella 18ª giornata di ritorno del Girone B di Serie C. Per i rossoblù è una partita cruciale: rappresenta infatti l’ultima gara casalinga della stagione regolare e una delle ultime occasioni per provare a conquistare la salvezza diretta, anche se la situazione in classifica è complicata e non dipende più solo dai propri risultati. Guarda ora Sambenedettese-Pontedera GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Sambenedettese — I padroni di casa sono obbligati a vincere per provare fino all'ultimo ad evitare i play-out e centrare la salvezza, tuttavia l'ultimo successo casalingo in campionato dei marchigiani risale allo scorso 27 settembre (4-2 alla Juventus Next Gen). Da allora in 14 partite sono arrivati cinque pareggi e nove sconfitte.

Qui Pontedera — Il Pontedera, invece, arriva al match già matematicamente retrocesso, quindi senza obiettivi di classifica. Questo potrebbe renderlo meno teso ma anche più libero mentalmente, con la possibilità di giocare senza pressioni e provare a chiudere il campionato con dignità.

Sambenedettese-Pontedera, probabili formazioni — Sambenedettese (3-5-2): Cultraro; Pezzola, Lepri, Dalmazzi; Zini, Touré, Maspero, Candellori, Piccoli; Eusepi, Semprini. Allenatore: Roberto Boscaglia

Pontedera (3-4-2-1): Biagini; Fancelli, Sapola, Raychev; Cerretti, Faggi, Caponi, Mbambi; Nabian, Kabashi; Yeboah. Allenatore: Piero Braglia