Vitoria-Corinthians Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

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Vincenzo Bellino Redattore 18 aprile - 08:06

Tre punti separano in classifica Vitoria e Corinthians, motivo per cui la sfida valida per il 12° turno del Brasileirão sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto: i padroni di casa precedono gli ospiti e sono reduci da un successo incoraggiante col San Paolo, ospiti senza vittorie negli ultimi cinque turni. Guarda ora Vitoria-Corinthians GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Vitoria — Il Vitória arriva a questo appuntamento con segnali positivi, soprattutto tra le mura amiche: tre vittorie casalinghe consecutive e un successo recente per 2-0 contro il San Paolo che ha dato fiducia e continuità. Non è una squadra spettacolare (media di 1,1 gol a partita), ma sa essere concreta, soprattutto davanti al proprio pubblico dove concede pochissimo.

Qui Corinthians — Dall’altra parte, il Corinthians ha un rendimento più incostante. Il pareggio per 0-0 contro il Palmeiras in campionato conferma le difficoltà offensive (solo 0,7 gol di media nelle ultime 10), anche se il successo in Libertadores contro il Independiente Santa Fe dimostra che la squadra ha comunque qualità. Il problema resta la continuità, soprattutto in trasferta.

Vitoria-Corinthians, probabili formazioni — Vitória (4-2-3-1): Arcanjo, Mendes, Cacá, Cândido, Ramon, Gonçalves, Baralhas, Erick, Martinez, Matheuzinho, Kayzer.

Corinthians (4-3-1-2): Souza, Milans, Paulista, Henrique, Bidu, Bidon, Carrillo, Raniele, Garro, Alberto, Ferrari.