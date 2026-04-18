Lo streaming gratis della gara Virtus Verona-Alcione: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 08:16)

Il Girone A di Serie C propone una sfida con obiettivi opposti: Virtus Verona-Alcione, in programma domenica 19 aprile alle ore 14:30. La Virtus Verona, diciottesima con 18 punti, è alla ricerca di punti fondamentali per sperare nella salvezza, mentre l’Alcione, ottavo a quota 51 punti, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — La Virtus Verona, allenata da Luigi Fresco, si presenta con un 3-4-3 offensivo, cercando di sfruttare la velocità degli attaccanti e la spinta sugli esterni per creare occasioni. Fabbro, Zarpellon e Bulevardi saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le azioni e a dare speranza alla squadra in chiave salvezza.

L’Alcione, guidato da Giovanni Cusatis, risponde con un 4-3-1-2 equilibrato, puntando sulla qualità tra le linee e sulla solidità del centrocampo. Pitou agirà alle spalle della coppia Zamparo-Morselli, con l’obiettivo di creare gioco e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 51 punti, gli ospiti cercano continuità per restare agganciati alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Alcione — Ci si attende una partita in cui la Virtus Verona proverà a giocare con intensità e a sfruttare il fattore campo per sorprendere l’avversario, mentre l’Alcione cercherà di gestire il possesso e imporre la propria qualità tecnica. In una sfida con obiettivi così diversi, la concretezza sotto porta e la gestione dei momenti chiave potrebbero risultare determinanti.

Virtus Verona (3-4-3): Sibi, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patanè, Muhameti, Gatti, Bassi, Bulevardi, Fabbro, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis