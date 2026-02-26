Santos-Vasco: diretta live e probabili formazioni della gara

Santos e Vasco da Gama si affrontano giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 23:00 in una partita importante per la risalita in classifica

Stefano Sorce 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 11:57)

Santos-Vasco da Gama è in programma giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 23:00 e rappresenta una sfida delicata tra due squadre che cercano un rilancio immediato dopo un avvio di stagione complicato. Entrambe si trovano nelle zone basse della classifica e sanno che questa partita può rappresentare un punto di svolta per recuperare fiducia e cambiare ritmo.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Santos arriva da risultati alterni, ma ha dimostrato di avere qualità offensive importanti, soprattutto grazie alla presenza di giocatori capaci di fare la differenza negli ultimi metri. La squadra crea occasioni con continuità, ma ha mostrato alcune fragilità difensive che hanno impedito di raccogliere più punti. Nonostante questo, il rendimento complessivo lascia intravedere margini di crescita, soprattutto nelle gare casalinghe dove il Santos riesce spesso a esprimere un calcio più efficace e propositivo.

Il Vasco da Gama, invece, sta attraversando un periodo più complicato, con difficoltà evidenti nel trovare continuità e solidità. La squadra mantiene un buon possesso palla ma fatica a concretizzare e, allo stesso tempo, concede troppo in fase difensiva. I risultati recenti hanno evidenziato una mancanza di equilibrio che ha rallentato la corsa in classifica, rendendo questa sfida particolarmente importante per invertire la tendenza e ritrovare fiducia.

Probabili formazioni di Santos-Vasco — Santos (4-3-3): Brazão; Igor Vinícius, Frías, Luan Peres, Vinicius Lira; Gabriel Menino, Willian Arão, Bontempo; Rony, Gabriel Barbosa, Neymar.

Vasco da Gama (4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes; Gómez, Rojas, Hinestroza; Spinelli.

