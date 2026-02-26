Sarmiento-Union: dove vedere il match gratuitamente

Sarmiento–Unión si affrontano il 26 febbraio 2026 alle ore 21:15. Analisi del momento delle squadre e probabili formazioni

Stefano Sorce 26 febbraio - 01:44

Sarmiento-Union si inserisce nel programma della Primera División con una sfida in calendario giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 21:15, un confronto che può influenzare la posizione di entrambe le squadre nella parte centrale della classifica. Il Sarmiento vuole reagire dopo le recenti difficoltà e tornare a muovere la classifica, mentre l’Unión arriva con l’obiettivo di confermare i segnali positivi e mantenere continuità.

Vuoi vedere Sarmiento-Union in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Sarmiento-Union sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Sarmiento-Union in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Sarmiento sta attraversando una fase complicata, segnata da risultati negativi che hanno rallentato il cammino della squadra. Nonostante alcune prestazioni competitive, la formazione ha faticato a trovare efficacia offensiva e a trasformare il possesso in occasioni concrete. La sfida rappresenta un’opportunità importante per ritrovare fiducia e tornare a ottenere un risultato positivo.

L’Unión, invece, ha mostrato maggiore equilibrio nelle ultime settimane, riuscendo a ottenere risultati utili grazie a una buona organizzazione e a una fase difensiva solida. La squadra ha dimostrato di poter competere con continuità e punta ora a confermare questo rendimento per migliorare la propria posizione in classifica.

Probabili formazioni di Sarmiento-Union — Il Sarmiento dovrebbe schierarsi con Burrai tra i pali, difeso da Cabrera, Orihuela, Insaurralde e Arismendi. A centrocampo spazio a Contrera, Villalba, Zabala e Salle, mentre Marabel e Churin formeranno la coppia offensiva.

L’Unión dovrebbe rispondere con Mansilla in porta, protetto dalla difesa composta da Vargas, Rodríguez, Ludueña e Del Blanco. A centrocampo Palacios, Pittón, Profini e Fragapane avranno il compito di gestire la manovra, mentre Tarragona ed Estigarribia guideranno l’attacco.

Sarmiento (4-4-2): Burrai; Cabrera, Orihuela, Insaurralde, Arismendi; Contrera, Villalba, Zabala, Salle; Marabel, Churin.

Unión (4-4-2): Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Fragapane; Tarragona, Estigarribia.

Vuoi vedere Sarmiento-Union in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Sarmiento-Union sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA