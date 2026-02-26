Sarmiento-Union si inserisce nel programma della Primera División con una sfida in calendario giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 21:15, un confronto che può influenzare la posizione di entrambe le squadre nella parte centrale della classifica. Il Sarmiento vuole reagire dopo le recenti difficoltà e tornare a muovere la classifica, mentre l’Unión arriva con l’obiettivo di confermare i segnali positivi e mantenere continuità.
Lo streaming live
Sarmiento-Union: dove vedere il match gratuitamente
Vuoi vedere Sarmiento-Union in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Sarmiento-Union sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Sarmiento-Union in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
Il Sarmiento sta attraversando una fase complicata, segnata da risultati negativi che hanno rallentato il cammino della squadra. Nonostante alcune prestazioni competitive, la formazione ha faticato a trovare efficacia offensiva e a trasformare il possesso in occasioni concrete. La sfida rappresenta un’opportunità importante per ritrovare fiducia e tornare a ottenere un risultato positivo.
L’Unión, invece, ha mostrato maggiore equilibrio nelle ultime settimane, riuscendo a ottenere risultati utili grazie a una buona organizzazione e a una fase difensiva solida. La squadra ha dimostrato di poter competere con continuità e punta ora a confermare questo rendimento per migliorare la propria posizione in classifica.
Probabili formazioni di Sarmiento-Union—
Il Sarmiento dovrebbe schierarsi con Burrai tra i pali, difeso da Cabrera, Orihuela, Insaurralde e Arismendi. A centrocampo spazio a Contrera, Villalba, Zabala e Salle, mentre Marabel e Churin formeranno la coppia offensiva.
L’Unión dovrebbe rispondere con Mansilla in porta, protetto dalla difesa composta da Vargas, Rodríguez, Ludueña e Del Blanco. A centrocampo Palacios, Pittón, Profini e Fragapane avranno il compito di gestire la manovra, mentre Tarragona ed Estigarribia guideranno l’attacco.
Sarmiento (4-4-2): Burrai; Cabrera, Orihuela, Insaurralde, Arismendi; Contrera, Villalba, Zabala, Salle; Marabel, Churin.
Unión (4-4-2): Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Fragapane; Tarragona, Estigarribia.
Vuoi vedere Sarmiento-Union in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Sarmiento-Union sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA