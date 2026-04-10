Dove vedere Crotone-Catania in diretta TV e streaming live

Non perdere Crotone-Catania: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 aprile - 20:30

Lunedì 13 si concluderà la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C, con la sfida tra Crotone e Catania. Il match dello Stadio Ezio Scida si terrà dalle 20:30 e si presenta decisivo per gli equilibri della classifica in chiave playoff. Specialmente per i padroni di casa, che sono al sesto posto con 55 punti e le dirette rivali sono con il fiato sul collo. Tra queste, il Monopoli, l'Audace Cerignola ed il Casarano, che nelle ultime quattro gare ha vinto ben tre partite e sta recuperando terreno.

Il Catania, dal canto suo, alberga comodamente in seconda posizione, molto lontana dal Benevento ma riesce comunque a tenere il Cosenza, terzo, a debita distanza (5 punti). Con la posizione attuale, la formazione siciliana guadagnerebbe l'accesso direttamente ai quarti di finale dei playoff, percorrendo quindi un tragitto molto più breve rispetto rispetto ad altre che partono addirittura dai trentaduesimi. Il Crotone invece si presenta alla sfida con risultati altalenanti: nelle ultime cinque gare ha rimediato ben due sconfitte, di cui l'ultima contro il Giugliano, e ha vinto due sfide strappando infine un pareggio. Pressa specialmente il Monopoli, con soli tre punti in meno e tre risultati utili di fila nelle ultime tre giornate. In questo momento della stagione, ogni punto diventa prezioso e le due squadre avranno gran voglia di vincere il match.

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