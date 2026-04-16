Dove vedere Giugliano-Benevento in diretta TV e streaming live

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Serie C, Giugliano-Benevento: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Dallo Stadio Alberto De Cristofaro ci sarà il calcio d'inizio del derby campano tra il Giugliano ed il Benevento, due squadre che hanno affrontato una stagione in modo molto diverso e si trovano in situazioni praticamente opposte. Il fischio dell'arbitro è in programma alle 20:30 di domenica 19 aprile. Per scoprire come seguire la sfida gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

I padroni di casa si presentano al match in un momento delicatissimo della stagione ed il Benevento, già in Serie B, è il peggior avversario possibile. Il Giugliano infatti si ritrova invischiato nella lotta salvezza e conta 35 punti in classifica, a meno due dal Sorrento che in questo momento è fuori dalla zona che scotta. Una sconfitta rischierebbe di compromettere l'obiettivo dei Tigrotti. Dal canto suo il Benevento è la squadra più forte del Gruppo C, come mostrano i risultati ottenuti in questa entusiasmante stagione. La formazione di Floro Flores si presenta con 80 punti in classifica e due vittorie nelle ultime cinque giornate, ma ha rimediato una sconfitta la settimana scorsa contro la Cavese.

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