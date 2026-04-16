Non perdere Giugliano-Benevento: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 20:32)

Dallo Stadio Alberto De Cristofaro ci sarà il calcio d'inizio del derby campano tra il Giugliano ed il Benevento, due squadre che hanno affrontato una stagione in modo molto diverso e si trovano in situazioni praticamente opposte. Il fischio dell'arbitro è in programma alle 20:30 di domenica 19 aprile. Per scoprire come seguire la sfida gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

I padroni di casa si presentano al match in un momento delicatissimo della stagione ed il Benevento, già in Serie B, è il peggior avversario possibile. Il Giugliano infatti si ritrova invischiato nella lotta salvezza e conta 35 punti in classifica, a meno due dal Sorrento che in questo momento è fuori dalla zona che scotta. Una sconfitta rischierebbe di compromettere l'obiettivo dei Tigrotti. Dal canto suo il Benevento è la squadra più forte del Gruppo C, come mostrano i risultati ottenuti in questa entusiasmante stagione. La formazione di Floro Flores si presenta con 80 punti in classifica e due vittorie nelle ultime cinque giornate, ma ha rimediato una sconfitta la settimana scorsa contro la Cavese.

Dove vedere Giugliano-Benevento in diretta TV e streaming live — Giugliano-Benevento sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.