Dallo Stadio Alberto De Cristofaro ci sarà il calcio d'inizio del derby campano tra il Giugliano ed il Benevento, due squadre che hanno affrontato una stagione in modo molto diverso e si trovano in situazioni praticamente opposte. Il fischio dell'arbitro è in programma alle 20:30 di domenica 19 aprile. Per scoprire come seguire la sfida gratuitamente, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Serie C, Giugliano-Benevento: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
I padroni di casa si presentano al match in un momento delicatissimo della stagione ed il Benevento, già in Serie B, è il peggior avversario possibile. Il Giugliano infatti si ritrova invischiato nella lotta salvezza e conta 35 punti in classifica, a meno due dal Sorrento che in questo momento è fuori dalla zona che scotta. Una sconfitta rischierebbe di compromettere l'obiettivo dei Tigrotti. Dal canto suo il Benevento è la squadra più forte del Gruppo C, come mostrano i risultati ottenuti in questa entusiasmante stagione. La formazione di Floro Flores si presenta con 80 punti in classifica e due vittorie nelle ultime cinque giornate, ma ha rimediato una sconfitta la settimana scorsa contro la Cavese.
Dove vedere Giugliano-Benevento in diretta TV e streaming live—
Giugliano-Benevento sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
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