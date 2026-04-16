Non perdere Latina-Casertana: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 20:32)

Allo Stadio Domenico Francioni va in scena la trentasettesima giornata del Gruppo C di Serie C. A sfidarsi saranno il Latina, tra le mura amiche, e la Casertana; il fischio d'inizio, invece, è in programma alle 20:30 di domenica 19 aprile. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

Le due squadre approcciano al match con spirito molto diverso, sia per i risultati ottenuti nelle ultime uscite che per la situazione in classifica. La squadra laziale infatti sta combattendo per uscire dalla zona che scotta e dista un punto solo dal Sorrento. Tra le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, è quella con le maggiori chance di mantenere la categoria ed evitare i play-out, in cui dovesse finire oggi la Serie C ci sarebbero loro, Giugliano Foggia e Siracusa. Davanti al Latina però c'è la peggior squadra da affrontare in questo momento nel Gruppo C, la Casertana: reduce da cinque vittorie di fila, l'unica in tutto il Gruppo ad avere una striscia così lunga di vittorie, la formazione campana potrebbe raggiungere anche il secondo gradino del podio, superando il Catania che è a -3.

Dove vedere Latina-Casertana in diretta TV e streaming live — Latina-Casertana sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.