Dove vedere Siracusa-Cavese in diretta TV e streaming live

Tra i match più delicati del Gruppo C di Serie C c'è quello tra Siracusa e Cavese . La sfida, che si terrà domenica 19 aprile alle 20:30 allo Stadio Nicola De Simone, rappresenta un momento cruciale per le sorti della classifica, dato che Cavese e Siracusa, in modi diversi, stanno lottando per mantenere la categoria. Scopri come seguire il match gratuitamente continuando a leggere l'articolo.

Il Siracusa è al diciannovesimo posto in classifica con 24 punti e dista tredici punti dal Sorrento, che in questo momento si trova appena sopra la zona che scotta e finisse oggi la Serie C, sarebbe salvo. Dato il grande divario, per la squadra siciliana sembra più realistico mantenere la posizione ai play-out senza scivolare all'ultimo posto, occupato dal Trapani con 23 punti. Il Siracusa si presenta con due pareggi di fila, contro Atalanta U23 e Foggia. La Cavese invece è al tredicesimo posto, potenzialmente salva ma dista soli quattro punti dal Latina, che occupa il sedicesimo posto. La formazione campana però sta riuscendo a restare lontana dalla zona play-out, ha infatti vinto l'ultima partita contro il Benevento capolista ed ha perso una sola partita nelle ultime cinque, tenendosi così a debita distanza.