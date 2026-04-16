Dove vedere Salernitana-Picerno in diretta TV e streaming live

Tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Serie C c'è quella tra Salernitana e Picerno. Il match, che si terrà allo Stadio Arechi e varrà per la trentasettesima giornata del Gruppo C , è in programma alle 20:30 di domenica 19 aprile . Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

Salernitana e Picerno si presentano alla sfida di domenica con due situazioni in classifica molto diverse e anche momenti di forma differenti. I padroni di casa infatti guardano il Picerno dall'alto del quarto posto con 63 punti e si presentano con la vittoria guadagnata in casa del Trapani nel corso della trentaseiesima giornata di Serie C. L'obiettivo del club campano è quello di superare la Casertana in classifica, provando a strappare il pass per i quarti di finale dei playoff. Dal canto suo il Picerno si trova sopra la zona che scotta e vanta qualche punto in più di Latina e Giugliano, rispettivamente a 36 e 35 punti. Inoltre, con gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime cinque partite, in cui hanno perso un solo match contro il Siracusa, sono riusciti a costruire un momento di forma molto soddisfacente.