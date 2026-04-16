Lo streaming gratis della gara Casarano-Crotone: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 19:02)

Il Girone C di Serie C propone domenica 19 aprile alle ore 20:30 la sfida tra Casarano e Crotone, un match serale che promette intensità e ritmo fin dai primi minuti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una fase decisiva della stagione, in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Casarano-Crotone in diretta.

Casarano e Crotone arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo e l’intensità del proprio gioco, mentre gli ospiti punteranno su qualità ed esperienza per indirizzare la gara. Il confronto si preannuncia aperto, con possibili ribaltamenti e momenti di alta intensità soprattutto nella seconda parte.

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