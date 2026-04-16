La sfida tra Zalgiris Kaunas e Paris chiude la regular season di Eurolega di entrambe le compagini: i lituani arrivano con maggiore solidità complessiva, mentre i francesi portano in dote una pericolosità offensiva capace di accendersi improvvisamente. Guarda ora Zalgiris-Paris GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Zalgiris-Paris Streaming e Diretta LIVE: dove vedere l’Eurolega in TV
Zalgiris-Paris: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv—
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Come accedere allo streaming:—
Qui Zalgiris—
Lo Žalgiris Kaunas si presenta con un bilancio di 22 vittorie e 15 sconfitte, costruito su un sistema di gioco estremamente ordinato. La recente vittoria contro il Partizan (74-83) ha confermato una squadra capace di gestire ritmo e possessi con grande pulizia, limitando al minimo gli errori. È proprio questo aspetto a caratterizzare il momento dei lituani: un attacco ragionato, senza forzature, e una difesa in grado di togliere riferimenti alle guardie avversarie.
Qui Paris—
Il Paris Basketball, invece, arriva con un record di 15-22 che racconta una stagione più discontinua, ma non per questo priva di picchi importanti. L’ultima uscita, il netto 113-80 contro il Maccabi Tel Aviv, è l’esempio più evidente di una squadra che, quando trova ritmo, diventa difficile da contenere.
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