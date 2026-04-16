Non perdere Monopoli-Foggia: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 20:32)

Penultima giornata di Serie C, ormai quasi tutti i verdetti sono stati emanati e la situazione in classifica sembra chiara. Non tutte le squadre, però, già conoscono il proprio destino. Tra queste c'è sicuramente il Foggia, prossimo avversario del Monopoli in occasione della trentasettesima giornata del Gruppo C. Il match, che si terrà allo Stadio Vito Simone Veneziani, avrà il suo fischio d'inizio domenica 19 aprile alle 20:30. Per scoprire come guardare la partita in streaming, continua a leggere l'articolo.

Il Monopoli quest'anno è riuscito a guadagnare una posizione per i playoff e con due sole partite rimaste può cambiare posizione, ma nessuno può togliergli il biglietto per i playoff. Nelle ultime partite, tra l'altro, sono arrivati due pareggi ed una sconfitta, che però non pregiudicano il cammino della squadra pugliese in questa stagione, in cui è riuscita ad essere competitiva. Il Foggia, invece, invischiato nella lotta salvezza, approccia la sfida al diciottesimo posto e non può matematicamente uscire dalla zona retrocessione. Anzi, può solo peggiorare al propria situazione in classifica scivolando in ultima posizione, attualmente occupata dal Trapani con 23 punti. Il Foggia, infine, si presenta alla sfida con una sconfitta e un pareggio, rimediati rispettivamente contro Cosenza e Siracusa.

Dove vedere Monopoli-Foggia in diretta TV e streaming live — Salernitana-Picerno sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.