Non perdere Inter U23-Trento: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 15:02)

Mercoledì 8 aprile ci sarà la sfida tra Inter U23 e Trento. Il match verrà disputato in questa data perché nella previsione antecedente, diversi calciatori della formazione nerazzurra erano impegnati con le Nazionali giovanili, durante la pausa. L'orario d'inizio del match è fissato alle 15:00. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della partita, continua a leggere l'articolo.

Nel Girone A di Serie C ci sono già diversi verdetti, altri invece arrivano molto probabilmente presto. L'Inter U23, ad esempio, conta 45 punti in classifica ed è quasi certa di strappare il pass per i playoff di categoria, anche se dovrà partire da molto lontano la sua scalata verso il sogno Serie B. Con 45 punti i nerazzurri sono al nono posto, il che significa partire dai trentaduesimi di finale. Il Trento, invece, grazie ad i buoni risultati ottenuti, può ambire in grande. Infatti si ritrova al quarto posto con 58 punti e ben tre vittorie agguantate nelle ultime cinque giornate di campionato. Dovesse terminare così la sua stagione, inizierebbe i playoff dai sedicesimi, ma il Lecco (terzo) dista soltanto due punti e quindi il Trento ha grandi chance di migliorare il suo posizionamento. Dal canto suo, l'Inter non si presenta nel migliore dei modi dato che approccia con una vittoria ma è reduce da ben tre sconfitte di fila prima del match del quattro aprile vinto in casa della Pro Vercelli.

Dove vedere Inter U23-Trento in diretta TV e streaming live — Inter U23-Trento sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.