Carmine Panarella 26 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 20:24)

Il Girone B di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Perugia e Livorno in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE PERUGIA-LIVORNO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Perugia-Livorno in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Perugia-Livorno in diretta live. Il match, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 253.

Il momento delle due squadre — Perugia e Livorno si affrontano in una sfida cruciale in fondo alla classifica. Il Perugia è penultimo con soli 3 punti, in grande difficoltà, mentre il Livorno è quindicesimo con 10 punti, leggermente più tranquillo ma comunque attento a non scivolare nelle zone calde. La partita sarà fondamentale per entrambe per muovere la classifica.

Le probabili formazioni di Perugia-Livorno — In campo, il Perugia con il 3-5-2 cercherà di rinforzare il centrocampo e di sfruttare le due punte per trovare spazi tra le linee avversarie. Il Livorno, con il 4-5-1, punterà a contenere e ripartire rapidamente sulle fasce, sfruttando il dinamismo dei centrocampisti esterni e del centravanti isolato.

Perugia (3-5-2): Gemello; Nwanege, Riccardi, Tozzuolo; Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai; Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia

Livorno (4-5-1): Ciobanu; Nwachukwu, Noce, Monaco, Gentile; Mawete, Marchesi, Odjer, Hamlili, Biondi; Dionisi. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano

Non perdere l’occasione diseguire Perugia-Livorno in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Perugia-Livorno in streaming live gratis su Bet365.