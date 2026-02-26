Serie C, Potenza-Benevento: streaming e diretta live del match

Potenza e Benevento si affrontano domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30 in una partita importante per la corsa playoff e la lotta promozione

Stefano Sorce 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 12:30)

Potenza-Benevento si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30 e rappresenta una sfida significativa per obiettivi molto diversi, ma ugualmente importanti. I padroni di casa cercano punti per restare agganciati alla zona playoff, mentre il Benevento vuole consolidare il primo posto e avvicinarsi sempre di più alla promozione.

Vuoi vedere Potenza-Benevento in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Potenza-Benevento sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Il Potenza arriva a questo appuntamento con segnali incoraggianti, avendo ritrovato solidità nelle ultime settimane. I risultati recenti mostrano una squadra più equilibrata, capace di ottenere punti con continuità e di restare competitiva contro qualsiasi avversario. In casa, il rendimento è stato particolarmente positivo, con una lunga serie di partite senza sconfitte che conferma la capacità del Potenza di costruire le proprie fortune davanti al proprio pubblico.

Il Benevento, invece, sta vivendo una stagione di altissimo livello e continua a dimostrare una superiorità evidente rispetto alla concorrenza. La squadra unisce un attacco estremamente produttivo a una difesa solida e organizzata, caratteristiche che hanno permesso di costruire il primato in classifica. Anche lontano da casa il rendimento è stato molto convincente, segno di una squadra matura e consapevole della propria forza.

Dove vedere Potenza-Benevento in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. Il match sarà visibile anche su SkySport e sulla relativa applicazione SkyGo.

Vuoi vedere Potenza-Benevento in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Potenza-Benevento sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA