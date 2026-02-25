La sfida tra Pro Patria e Virtus Verona, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle 17:30, si annuncia come un incontro decisivo per entrambe le squadre nel Girone A di Serie C. Entrambe le compagini si trovano nella parte bassa della classifica: la Pro Patria occupa il 19° posto con 16 punti, mentre la Virtus Verona la precede di appena quattro lunghezze, al 18° posto con 20 punti. Questo match rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di risalire la classifica e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.
Serie C, Pro Patria-Virtus Verona streaming gratis: dove vedere la diretta tv
Analizzando il cammino stagionale, la Pro Patria ha messo insieme 3 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte, realizzando 21 gol e subendone 52, con un rendimento interno deludente: solo 2 successi in 14 partite giocate in casa. La Virtus Verona, invece, ha totalizzato 3 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, segnando 25 reti e subendone 40. Nonostante il lieve vantaggio in termini di punti, la squadra veronese ha faticato lontano dal proprio campo, collezionando appena 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte in trasferta.
Dove vedere Pro Patria-Virtus Verona in diretta tv e streaming live—
La partita sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Pro Patria-Virtus Verona in diretta streaming live e consultare l'intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Pro Patria-Virtus Verona in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone A di Serie C.
