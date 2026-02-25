Serie C, Pro Patria-Virtus Verona streaming gratis: dove vedere la diretta tv

Analizzando il cammino stagionale, la Pro Patria ha messo insieme 3 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte, realizzando 21 gol e subendone 52, con un rendimento interno deludente: solo 2 successi in 14 partite giocate in casa. La Virtus Verona, invece, ha totalizzato 3 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, segnando 25 reti e subendone 40. Nonostante il lieve vantaggio in termini di punti, la squadra veronese ha faticato lontano dal proprio campo, collezionando appena 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte in trasferta.