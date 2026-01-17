Serie C, Pro Vercelli-Brescia: Diretta live e streaming del match

Pro Vercelli-Union Brescia si gioca domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo stadio Silvio Piola, gara valida per la 22ª giornata di Serie C Girone A. Sfida speciale nel ricordo di Vittorio Mero

Stefano Sorce 17 gennaio - 18:21

Pro Vercelli-Brescia si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo stadio Silvio Piola, gara valida per la 22ª giornata del Girone A di Serie C. Una sfida che unisce memoria, classifica e ambizioni, in un pomeriggio che promette emozioni forti. Il match sarà dedicato al ricordo di Vittorio Mero, originario proprio di Vercelli e protagonista in passato con la maglia del Brescia ai tempi di Baggio e Mazzone. Un dettaglio che rende il confronto ancora più sentito.

Hai tre possibilità per seguire Pro Vercelli-Brescia

Dove vedere Pro Vercelli-Brescia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Pro Vercelli-Union Brescia in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Situazione particolare anche per la Pro Vercelli, che ha una partita in meno in classifica. Il match contro l’Albinoleffe, terminato 2-1, non è stato omologato dal Giudice Sportivo dopo il ricorso presentato dal club piemontese per l’espulsione di Akpa Akpro. La seconda ammonizione è arrivata infatti tramite revisione FVS, strumento che – come il VAR – non può essere utilizzato per i cartellini gialli. Se fosse stato rosso diretto il discorso sarebbe stato diverso. Ora si attende la decisione definitiva, con la possibilità concreta di rigiocare la gara. In ogni caso Akpa Akpro salterà il match contro il Brescia per squalifica, come già comunicato dalla Lega Pro.

L’Union Brescia arriva lanciatissimo. Da quando Eugenio Corini si è seduto in panchina, i lombardi hanno cambiato passo e ora puntano alla quinta vittoria consecutiva, con l’obiettivo dichiarato di inseguire il Vicenza in vetta alla classifica. Una missione complicata, ma non impossibile, vista la striscia positiva in corso. Il mercato ha portato Marras e Lamesta, che però partiranno dalla panchina. In attacco resta in stand-by la trattativa per Lescano, mentre sul fronte recuperi torna disponibile De Francesco, pronto a riprendersi il ruolo di regista. Poche speranze invece per Mercati, ancora ai box.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Brescia — Santoni dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta spazio a Livieri, protetto dalla linea difensiva composta da Piran, Marchetti, Coccolo e Carosso. A centrocampo agiranno Iotti, Huiberts ed El Bouchataoui, chiamati a garantire equilibrio e qualità. In attacco spazio al tridente con Mallahi e Comi pronti a colpire, supportati dagli esterni offensivi.

Corini risponde con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Gori, con Silvestri, Sorensen e Rizzo a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie laterali agiranno Cisco e Boci, mentre in mezzo al campo spazio a De Francesco, Balestrero e De Maria. In avanti la coppia offensiva sarà formata da Valente e Cazzadori, pronti a mettere in difficoltà la retroguardia piemontese.

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, Huiberts, El Bouchataoui; Mallahi, Comi. Allenatore: Santoni.

Union Brescia (3-5-2): Gori; Silvestri, Sorensen, Rizzo; Cisco, De Francesco, Balestrero, De Maria, Boci; Valente, Cazzadori. Allenatore: Corini.