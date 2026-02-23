Shamrock-Dundalk: dove vedere la Premier Division in Streaming e in TV

Shamrock-Dundalk: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Premier Division su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 09:31)

Il recupero della prima giornata di Premier Division mette di fronte Shamrock Rovers e Dundalk in una sfida che profuma di tradizione nel calcio irlandese. Si gioca al Tallaght Stadium lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 21:00, con i campioni in carica pronti a sfruttare il fattore campo contro una neopromossa ambiziosa ma ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Premier Division:

Shamrock-Dundalk: dove vedere la Premiership in Streaming e in Tv — SHAMROCK ROVERS DUNDALK PREMIER DIVISION DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Shamrock-Dundalk in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Shamrock Rovers — Lo Shamrock Rovers, guidato da Stephen Bradley, ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Nell’unica gara disputata finora ha superato 2-0 il St. Patrick’s, mostrando solidità difensiva e capacità di colpire nei momenti chiave del match. Le reti di Brennan e Noonan hanno confermato una squadra già compatta, organizzata e mentalmente pronta a difendere il titolo. I Rovers non vogliono perdere terreno rispetto alle squadre attualmente in vetta, come Bohemian FC e Drogheda United, partite con il piede sull’acceleratore e già a quota sette punti.

Qui Dundalk — Il Dundalk, tornato in Premier Division dopo un anno in First Division, arriva a questa sfida con entusiasmo ma anche con la consapevolezza di dover alzare il livello. La squadra allenata da Ciaran Kilduff ha dominato la scorsa stagione cadetta, chiudendo al primo posto con 79 punti e dieci lunghezze di vantaggio sul Cobh Ramblers.

Numeri importanti che certificano la superiorità mostrata in Serie B irlandese, ma il salto di categoria si sta facendo sentire. In questo avvio di stagione i Lilywhites hanno raccolto due pareggi in altrettante partite: un 2-2 contro il Derry City e un 1-1 contro il Drogheda United.

Shamrock-Dundalk, probabili formazioni — Shamrock (3-1-4-2): McGinty; Cleary, Lopez, O’Sullivan; Healy; Grant, Watts, Ozhianvuna, Brennan; McGovern, Mulraney. Allenatore: Stephen Bradley

Dundalk (4-2-3-1): Kearns; Wilson, Leonard, Cornwall, Burns; Kenny, Buckley; Mullen, Dervin, Horgan; Arubi. Allenatore: Ciaran Kilduff

