derbyderbyderby streaming Shamrock-Dundalk: dove vedere la Premier Division in Streaming e in TV

Diretta TV e Streaming Gratis

Shamrock-Dundalk: dove vedere la Premier Division in Streaming e in TV

Shamrock-Dundalk: dove vedere la Premier Division in Streaming e in TV - immagine 1
Shamrock-Dundalk: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Premier Division su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Il recupero della prima giornata di Premier Division mette di fronte Shamrock Rovers e Dundalk in una sfida che profuma di tradizione nel calcio irlandese. Si gioca al Tallaght Stadium lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 21:00, con i campioni in carica pronti a sfruttare il fattore campo contro una neopromossa ambiziosa ma ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Premier Division:

  • Guarda ora Shamrock-Dundalk GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Shamrock-Dundalk in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Shamrock-Dundalk, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Shamrock-Dundalk: dove vedere la Premiership in Streaming e in Tv

    —  

    SHAMROCK ROVERS DUNDALK PREMIER DIVISION DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Shamrock-Dundalk in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Shamrock Rovers

    —  

    Lo Shamrock Rovers, guidato da Stephen Bradley, ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Nell’unica gara disputata finora ha superato 2-0 il St. Patrick’s, mostrando solidità difensiva e capacità di colpire nei momenti chiave del match. Le reti di Brennan e Noonan hanno confermato una squadra già compatta, organizzata e mentalmente pronta a difendere il titolo. I Rovers non vogliono perdere terreno rispetto alle squadre attualmente in vetta, come Bohemian FC e Drogheda United, partite con il piede sull’acceleratore e già a quota sette punti.

    Qui Dundalk

    —  

    Il Dundalk, tornato in Premier Division dopo un anno in First Division, arriva a questa sfida con entusiasmo ma anche con la consapevolezza di dover alzare il livello. La squadra allenata da Ciaran Kilduff ha dominato la scorsa stagione cadetta, chiudendo al primo posto con 79 punti e dieci lunghezze di vantaggio sul Cobh Ramblers.

    Numeri importanti che certificano la superiorità mostrata in Serie B irlandese, ma il salto di categoria si sta facendo sentire. In questo avvio di stagione i Lilywhites hanno raccolto due pareggi in altrettante partite: un 2-2 contro il Derry City e un 1-1 contro il Drogheda United.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Shamrock-Dundalk, probabili formazioni

    —  

    Shamrock (3-1-4-2): McGinty; Cleary, Lopez, O’Sullivan; Healy; Grant, Watts, Ozhianvuna, Brennan; McGovern, Mulraney. Allenatore: Stephen Bradley

    Dundalk (4-2-3-1): Kearns; Wilson, Leonard, Cornwall, Burns; Kenny, Buckley; Mullen, Dervin, Horgan; Arubi. Allenatore: Ciaran Kilduff

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Premier Division:

  • Guarda ora Shamrock-Dundalk GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Shamrock-Dundalk in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Shamrock-Dundalk, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    NBA, Rockets-Jazz: diretta tv e streaming live del match
    Platense-Defensa: come vedere la gara gratuitamente in streaming

    © RIPRODUZIONE RISERVATA