La sfida di tennis tra Mayar Sherif e Chloé Quevedo è valida per gli ottavi di finale del WTA 250 di Iasi, in Romania, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 11:00. Un confronto sulla terra battuta tra due giocatrici con caratteristiche molto diverse: da una parte l'esperienza e la solidità dell'egiziana, specialista della superficie, dall'altra la giovane spagnola che sta cercando di emergere nel circuito maggiore. L'UniCredit Iasi Open rappresenta una delle tappe estive più importanti sulla terra battuta del calendario WTA 250. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Sherif arriva agli ottavi con il ruolo di favorita grazie alla sua maggiore esperienza e al suo ottimo rendimento sulla terra rossa, mentre Quevedo affronta una delle partite più importanti della sua giovane carriera, con l'obiettivo di sorprendere una delle giocatrici più affidabili della superficie.

Mayar Sherif: caratteristiche e carriera

Mayar Sherif, nata nel 1996 in Egitto, è una delle migliori tenniste africane della storia recente. Nel corso della carriera ha raggiunto la top 50 del ranking WTA e ha conquistato diversi titoli nel circuito, costruendo gran parte dei propri successi sulla terra battuta.

Il suo tennis è quello tipico delle grandi specialiste della superficie: grande resistenza fisica, ottima capacità di difesa e una notevole continuità negli scambi da fondo campo. Sherif ama giocare partite lunghe, sfruttando le rotazioni e la profondità dei colpi per mettere pressione alle avversarie.

Chloé Quevedo: caratteristiche e carriera

Chloé Quevedo, giovane tennista spagnola, rappresenta una delle nuove generazioni del movimento iberico. Cresciuta sulla terra battuta, superficie nella quale la scuola spagnola ha storicamente espresso grandi campionesse, sta cercando di costruire il proprio percorso nel circuito professionistico.

Il suo stile di gioco si basa sulla mobilità, sulla capacità di rimanere dentro gli scambi e sulla buona lettura tattica dei punti. Non punta esclusivamente sulla potenza, ma cerca di costruire ogni punto con pazienza e intensità, caratteristiche che sulla terra possono diventare molto importanti.

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Il momento delle due tenniste

Sherif arriva a Iasi con grande fiducia e con l'obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del torneo. L'egiziana conosce molto bene le dinamiche della terra battuta e la sua esperienza potrebbe rappresentare un fattore decisivo nei momenti più delicati.

Quevedo invece vive una fase di crescita importante. La spagnola ha l'opportunità di affrontare una giocatrice di livello superiore senza particolari pressioni, potendo contare sulla freschezza atletica e sulla voglia di mettersi in mostra.

Pronostico

Il WTA 250 di Iasi è un torneo nel quale le caratteristiche delle specialiste della terra battuta possono fare la differenza. Gli scambi lunghi, la capacità di soffrire e la gestione dei momenti importanti sono elementi fondamentali, e sotto questo aspetto Mayar Sherif parte con un vantaggio evidente.

L'egiziana ha maggiore esperienza internazionale, conosce meglio questo tipo di partite e possiede un tennis costruito proprio per la terra rossa. Quevedo può provare a sorprendere puntando sulla velocità e sull'intensità, ma dovrà mantenere un livello altissimo per tutta la durata dell'incontro.

Il pronostico è dalla parte di Mayar Sherif, favorita per conquistare il passaggio ai quarti di finale. La maggiore esperienza e la superiorità sulla terra battuta fanno pensare a una vittoria dell'egiziana, anche se Quevedo potrebbe riuscire a rendere la sfida più combattuta del previsto.

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