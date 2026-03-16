Sporting Lisbona-Bodø/Glimt, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

La squadra norvegese, forte del vantaggio del match d'andata, vuole continuare a sognare nella massima competizione europea

Jacopo del Monaco 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 18:46)

Nella giornata di domani torna in scena la Champions League ed uno dei match metterà di fronte lo Sporting Lisbona ed il Bodø/Glimt e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. L'incontro avrà inizio alle ore 18:45 e si terrà presso l'Estadio José Alvalade. La scorsa settimana, la squadra norvegese ha vinto 3-0 in casa con reti di Fet, Blomberg e Høgh.

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Sporting Lisbona-Bodø/Glimt, dove vedere la gara — Nonostante lo svantaggio di tre reti, i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo a loro favore contro un club che, negli ultimi incontri di Champions, ha compiuto diverse imprese. La partita di domani tra lo Sporting Lisbona ed il Bodø/Glimt sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport 253. In streaming, invece, si potrà vedere sia su Sky Go che su NOW TV.

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Come arrivano le due squadre all'incontro — Lo Sporting Lisbona di Rui Borges ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie al settimo posto in league phase con 16 punti. A livello nazionale, invece, i biancoverdi si trovano al secondo posto della Liga Portoghese con 62 punti. Oltre alla sconfitta della scorsa settimana contro il Bodø, i Leões hanno giocato anche tre partite di campionato, dove ha vinto 3-0 contro Moreirense prima ed Estoril poi e pareggiato 2-2 in casa del Braga, e ha disputato l'andata della semifinale della Taça de Portugal, dove ha battuto il Porto grazie al gol di Luis Suárez.

Il Bodø/Glimt allenato da Kjetil Knutsen, invece, si è qualificato agli ottavi dopo aver eliminato l'Inter ai Play-off grazie alla vittoria per 3-1 nel match d'andata ed a quella col risultato di 1-2 nel ritorno disputato allo Stadio Giuseppe Meazza. Prima dei match contro i nerazzurri, la squadra norvegese ha battuto l'Atlético Madrid (1-2) nell'ultima giornata della league phase e, una settimana prima della vittoria contro lo Sporting Lisbona, ha giocato il primo turno della coppa nazionale, dove ha eliminato il Molde (1-2).

Probabili formazioni — I padroni di casa, causa infortunio, non avranno a disposizione Ioannidis, Quenda e Mangas, mentre è in dubbio la presenza di Kochorashvili. Gli ospiti, dal canto loro, salvo imprevisti dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio, Araújo; Hjulmand, Simões; Catamo, Trincão, Luis Guilherme; Suárez. Allenatore: Rui Borges

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. Allenatore: Knutsen

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