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Il momento delle due squadre

In attesa di scoprire il risultato di Gara-2, ripercorriamo le tappe principali di Gara-1, giocata sempre in casa degli Spurs. I padroni di casa hanno rispettato i pronostici ed hanno vinto 111-98 il primo confronto, grazie ad una super prestazione di Victor Wembanyama. Il francese ha giocato da veterano mettendo a segno ben 35 punti; il secondo miglior marcatore della partita, Fox, ne ha fatti appena la metà, 17. Prestazione totale dell'alieno degli Spurs, che ha messo a ferro e fuoco la franchigia dell'Oregon. Per gli ospiti c'è stata una gran prestazione di Deni Avdija, ma non è bastata per fermare gli Spurs. Nemmeno un grande difensore come Jrue Holiday è riuscito a fermare i continui attacchi dei texani.