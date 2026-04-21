San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers ritornano in campo dopo Gara-1 vinta dalla franchigia texana. Gara-2 si giocherà mercoledì 22 aprile nel cuore della notte, precisamene alle 02:00 italiane. Per scoprire come seguire il secondo atto di questo primo turno dei playoff, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS SU BET365
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
In attesa di scoprire il risultato di Gara-2, ripercorriamo le tappe principali di Gara-1, giocata sempre in casa degli Spurs. I padroni di casa hanno rispettato i pronostici ed hanno vinto 111-98 il primo confronto, grazie ad una super prestazione di Victor Wembanyama. Il francese ha giocato da veterano mettendo a segno ben 35 punti; il secondo miglior marcatore della partita, Fox, ne ha fatti appena la metà, 17. Prestazione totale dell'alieno degli Spurs, che ha messo a ferro e fuoco la franchigia dell'Oregon. Per gli ospiti c'è stata una gran prestazione di Deni Avdija, ma non è bastata per fermare gli Spurs. Nemmeno un grande difensore come Jrue Holiday è riuscito a fermare i continui attacchi dei texani.
I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers—
San Antonio Spurs: D. Vassell, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.
Portland Trail Blazers: D. Avdija, T. Camara, D. Clingan, J. Holiday, S. Henderson
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