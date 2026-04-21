Dove vedere Boston Celtics-Philadelphia 76ers in diretta TV e streaming gratis

In NBA è iniziato il momento più decisivo e atteso della stagione, sono partiti i playoff. In Eastern Conference tra gli abbinamenti più avvincenti c'è quello che contrappone i Boston Celtics ed i Philadelphia 76ers. Mercoledì 22 aprile si terrà Gara-2 alle 01:00 italiane, dopo che il primo round è stato vinto dai Celtics. Per scoprire come seguire il match continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CELTICS-SIXIERS SU BET365
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
In attesa di Gara-2, ripercorriamo le tappe principali della prima sfida. L'altro ieri i Celtics di Mazzulla hanno vinto 123-91, dimostrando netta superiorità. È stata la sfida di Jayson Tatum, che nonostante sia ritornato sul parquet da poco ha messo in scena una prestazione da 25 punti. Jaylen Brown, altro protagonista dei Celtics in questa regular season, ha registrato 26 punti. Ottime prestazioni anche da parte del supporting cast. Male invece i Sixiers, ad eccezione di Paul George e Tyrese Maxey, che hanno totalizzato rispettivamente 17 e 21 punti. Impalpabile è stato vincente Edgecombe con 0-5 da tre e soli tredici punti segnati.
I probabili quintetti di Boston Celtics-Philadelphia 76ers—
Boston Celtics: J. Tatum, S. Hauser, N. Queta, D. White, J. Brown.
Philadelphia 76ers: K. Oubre, P. George, A. Bona, V.J. Edgecombe, T. Maxey.
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