Red Bull Bragantino-Corinthians, 5 novembre 2025 ore 23:00

Stefano Sorce 5 novembre - 00:27

La sfida tra Red Bull Bragantino e Corinthians, in programma mercoledì 5 novembre alle 23:00 allo Stadio Cícero de Souza Marques di Braganca Paulista, si preannuncia come una delle più equilibrate della 32ª giornata del campionato brasiliano. Guarda ora Bragantino-Corinthians GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.

Il momento delle due squadre — La stagione del Bragantino è ben al di sotto delle aspettative. Con 36 punti e un 14º posto in classifica, la squadra di Vágner Mancini deve invertire la rotta dopo quattro sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime dieci partite. L’ultima delusione è arrivata il 2 novembre con la sconfitta per 2-1 contro il Bahia, risultato che ha evidenziato ancora una volta i limiti difensivi. Nelle ultime cinque gare, la Massa Bruta ha segnato in media 0,6 gol a partita e ne ha subiti 2,2, numeri che spiegano bene le difficoltà su entrambi i fronti.

Sul fronte opposto, il Corinthians vive un periodo completamente diverso. Sotto la guida di Dorival Júnior, il Timão ha trovato equilibrio e fiducia, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui il 2-0 al Grêmio il 2 novembre. In questo periodo, la squadra ha mantenuto una media di 1,6 gol segnati e solo 0,6 subiti per gara, dimostrando grande solidità. In classifica, il Corinthians è nono con 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte) e una delle difese più affidabili del torneo, con una media di 1,1 gol subiti a partita.

Le probabili formazioni di Bragantino-Corinthians — Bragantino (4-2-3-1): Cleiton, Hurtado, Henrique, Vinicius, Vanderlan, Capixaba, Gabriel, Laquintana, Jhon, Barbosa, Sasha. Allenatore: Mancini.

Corinthians (3-5-2): Souza, Pedro, Henrique, Ramalho, Matheuzinho, Raniele, Maycon, Garro, Bidu, Depay, Yuri Alberto. Allenatore: Dorival.

La partita è valida per il campionato brasiliano.