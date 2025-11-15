Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante per la parte alta della classifica. Alcione e Novara si affrontano domenica 16 novembre alle ore 14:30 : i padroni di casa vogliono consolidare la zona playoff, mentre i piemontesi cercano punti preziosi per risalire la classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Alcione-Novara in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Alcione-Novara in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.