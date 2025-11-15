Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante per la parte alta della classifica. Alcione e Novara si affrontano domenica 16 novembre alle ore 14:30: i padroni di casa vogliono consolidare la zona playoff, mentre i piemontesi cercano punti preziosi per risalire la classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Alcione-Novara in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Streaming gratis Alcione-Novara: formazioni e dove vedere la diretta tv live
Dove vedere Alcione-Novara in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
L’Alcione, quarta con 24 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Cusatis si affida a una squadra compatta e aggressiva, capace di ripartire rapidamente in contropiede.
Il Novara, decimo con 15 punti, cerca punti fondamentali per risalire la graduatoria. Zanchetta punta su equilibrio difensivo e qualità negli inserimenti offensivi per impensierire gli avversari.
Le probabili formazioni di Alcione-Novara—
L’Alcione dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, sfruttando la qualità dei trequartisti e la solidità difensiva. Il Novara opterà per un 4-2-3-1, puntando su centrocampo equilibrato e pericolosità negli inserimenti offensivi.
Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis
Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta
Non perdere l’occasione di seguire Alcione-Novara in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Alcione-Novara in streaming live gratis su Bet365.
