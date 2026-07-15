La sfida di tennis tra Alexander Shevchenko e Dominic Stricker è valida per gli ottavi di finale dell'ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 10:30. Un confronto molto equilibrato tra due giocatori che cercano continuità nel circuito ATP: il kazako vuole confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi, mentre lo svizzero proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per conquistare un posto nei quarti di finale. Lo Swiss Open Gstaad è uno dei tornei più prestigiosi della stagione estiva sulla terra battuta e si disputa in altura, caratteristica che rende il gioco più rapido rispetto ad altri eventi sul rosso. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Entrambi arrivano con motivazioni importanti: Shevchenko punta a confermarsi a livello ATP, mentre Stricker vuole ritrovare slancio davanti al pubblico svizzero.

Alexander Shevchenko: caratteristiche e carriera

Alexander Shevchenko, nato nel 2000 e rappresentante del Kazakistan, si è imposto negli ultimi anni come uno dei giocatori emergenti del circuito ATP. Dopo diversi successi nel circuito Challenger è riuscito a entrare stabilmente tra i migliori cento del mondo, ottenendo vittorie di prestigio anche contro avversari di alto livello.

Il suo tennis è molto aggressivo: servizio efficace, diritto potente e continua ricerca del comando dello scambio. Pur trovandosi a proprio agio anche sul cemento, sulla terra battuta riesce a sfruttare bene la propria intensità da fondo campo e la capacità di accelerare appena se ne presenta l'occasione.

Dominic Stricker: caratteristiche e carriera

Dominic Stricker, nato nel 2002 in Svizzera, è considerato uno dei talenti più promettenti del tennis elvetico. Dopo aver conquistato il Roland Garros Junior e diversi titoli Challenger, ha iniziato a ritagliarsi spazio anche nel circuito ATP, mostrando un potenziale molto elevato.

Mancino naturale, possiede un servizio molto incisivo e colpi estremamente offensivi. Ama prendere rapidamente l'iniziativa e cercare il vincente, caratteristiche che in altura possono risultare ancora più efficaci grazie alla maggiore velocità della palla.

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Il momento dei due tennisti

Shevchenko arriva a Gstaad con l'intenzione di dare continuità ai progressi mostrati nell'ultima stagione. Il kazako sta cercando di consolidarsi nel circuito ATP e una vittoria in questo torneo rappresenterebbe un ulteriore passo avanti.

Stricker, invece, affronta il torneo di casa con grande entusiasmo. Lo svizzero sa di poter contare sull'appoggio del pubblico e vuole sfruttare le condizioni di gioco per ritrovare fiducia e continuità dopo alcuni mesi complicati.

Pronostico

Le condizioni di gioco di Gstaad, con la terra battuta in altura, favoriscono spesso un tennis più offensivo rispetto ad altri tornei sul rosso. Questo potrebbe valorizzare il servizio e le accelerazioni di Stricker, che davanti ai propri tifosi avrà sicuramente motivazioni extra. Dall'altra parte Shevchenko dispone di maggiore continuità e di un rendimento più stabile nell'ultimo periodo, elementi che potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi.

Ci si aspetta una sfida molto equilibrata e spettacolare, nella quale entrambi avranno occasioni per prendere il controllo degli scambi. Il pronostico è leggermente dalla parte di Shevchenko, favorito per il passaggio del turno grazie alla maggiore continuità mostrata negli ultimi mesi, ma il fattore campo rende Stricker un avversario estremamente pericoloso e non è da escludere una partita decisa al terzo set.

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