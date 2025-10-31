Sabato 1 novembre alle ore 20,30 scendono sul parquet Urania Milano e Scaligera Verona. La sfida dell'Allianz Cloud di Milano, valida per la nona giornata del campionato di basket Serie A2, è un testa-coda visto che si affrontano l'ultima contro la prima in classifica.
Urania-Verona disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta Serie A2.
Qui Urania Milano, Qui Scaligera Verona—
L'Urania Milano ha iniziato nel peggiore dei modi la nuova stagione. Con una sola vittoria a fronte di sette sconfitte. Nel turno infrasettimanale la squadra lombarda ha preso uno scarto di ben 38 punti nella trasferta persa in casa di Livorno.
All'ex PalaLido arriva una squadra storica come Verona che invece è in testa e ha tutte le carte in tavola per giocare una stagione ad altissimo livello. I gialloblu hanno 12 punti, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi a braccetto con Pesaro. Nel mid-week la squadra veneta hano stravinto in casa 85-71 contro Brindisi. Interessante notare che nella scorsa stagione l'Urania ha battutto Verona sia nel girone di andata che in quello di ritorno.
I probabili quintetti di partenza di Urania-Verona—
L'Urania scende in campo con Cavallero playmaker, Gamble guardia, Gentile ala piccola, Lupusor ala grande e Taylor centro. Verona risponde con Cinciarini play, Copeland guardia, Esposito e Radonjic ali con Vildera centro.
URANIA MILANO - Cavallero playmaker, Gamble guardia, Gentile ala piccola, Lupusor ala grande e Taylor. All. Cardani.
SCALIGERA VERONA - Cinciarini play, Copeland guardia, Esposito e Radonjic ali con Vildera. All. Cavina
