Trento-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match basket Serie A

Segui Trento-Bologna in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Sabato 1 novembre alle ore 20 Aquila Trento e Virtus Bologna si scontrano nel big match della quinta giornata di Lega A. Sia la squadra trentina che quella emiliana rincorrono Brescia a 2 lunghezze di distanza.

Trento-Bologna sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie A italiana.

Trento-Bologna sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN.

Tutto quello che devi sapere su Trento-Bologna — Trento e Bologna si trovano nel maxi gruppone di 5 squadre con 6 punti in classifica che stanno rincorrendo Brescia capolista. L'Aquila, che con 290 punti subiti ha la miglior difesa del campionato arriva dalla vittoria in trasferta 74-85 su Varese e nel mid-week ha vinto anche in Grecia in casa del Panionios il suo match di Eurocup.

Impegni infresettimanali invece totalmente negativi per la Virtus che nel doppio turno di Eurolega ha perso prima di 21 in Lituania contro lo Zalgiris e poi di 16 a Monaco di Baviera contro il Bayern. Logico pensare che quindi la v nere arrivino a questa terza trasferta consecutiva con tossine da smaltire ma anche con un morale da risollevare. Nello scorso campionato i due scontri diretti sono finiti con una vittoria per parte con fattore campo sempre rispettato.

I probabili quintetti di partenza di Trento-Bologna — Trento dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione iniziale di Varese: Jones play, Steward guardia, Aldridge e Jogela ali con Mawugbe centro. Ancora molti dubbi per il quintetto di Bologna che possiamo ipotizzare con Pajola playmaker, Edwards guardia, Akele e Alston ali con Smailagic centro.

AQUILA TRENTO - Jones play, Steward guardia, Aldridge e Jogela ali con Mawugbe. All. Cancellieri.

VIRTUS BOLOGNA - Pajola, Edwards, Akele, Alston, Smailagic. All. Ivanovic

