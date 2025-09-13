derbyderbyderby streaming Südtirol-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Südtirol-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Le due compagini, entrambe con 4 punti in classifica, puntano alla vittoria per continuare nel modo giusto il loro percorso
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Ormai un classico appuntamento, da un paio di stagioni, della Serie B. La terza giornata del campionato di seconda divisione vedrà anche il match tra biancorossi e rosanero, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere i tre punti per rilanciarsi in classifica. Ecco dove si potrà vedere la partita Südtirol-Palermo, con il fischio di inizio fissato alle ore 17:15 di domani 14 settembre presso lo Stadio Druso di Bolzano.

Como, Italia - 16 agosto 2025: Azione di gioco della partita di Coppa Italia tra Como e Südtirol. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La situazione delle due squadre prima della sfida

La scorsa stagione, il Südtirol allenato da Fabrizio Castori ha concluso il proprio campionato di cadetteria piazzandosi esattamente a metà classifica, quindi al decimo posto. Dopo un calciomercato in cui ci sono stati diversi arrivi ed addii, i Rot-Weiß hanno iniziato la loro stagione uscendo dalla Coppa Italia perdendo 3-1 contro il Como. In Serie B, invece, la squadra di Bolzano ha prima pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Catanzaro e poi ha vinto 3-1 in casa contro la Sampdoria coi gol di Casiraghi, Merkaj ed El Kaouakibi.

Palermo, Italia - 9 agosto 2025: Jérémy Le Douaron durante l'amichevole contro il Manchester City. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Arrivato ottavo nella scorsa edizione, il Palermo ha staccato il pass per i Play-off, venendo eliminato al primo turno dalla Juve Stabia. Per questa nuova annata, i rosanero hanno scelto come allenatore Filippo Inzaghi, che ha riportato il Pisa in Serie A dopo 34 anni e ha deciso di restare in cadetteria per guidare i rosanero. Le Aquile hanno iniziato la nuova stagione eliminando la Cremonese in Coppa Italia ai calci di rigore, poi hanno vinto all'esordio in B battendo per 2-1 la Reggiana grazie ai gol di Pohjanpalo e Pierozzi. Nell'ultima giornata di campionato, invece, ha giocato contro il Frosinone e la partita è terminata con un pareggio a reti bianche.

Probabili formazioni

Assenze di Veseli e Coulibaly a parte, i padroni di casa dovrebbero scendere in casa con la formazione titolare. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione Gomis e Bardi, ma possono contare su molti titolari. Ci sono due ballottaggi per Inzaghi: Peda-Diakité e Pierozzi-Gyasi.

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Odogwu, Pecorino. All: Castori

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All: F. Inzaghi

Südtirol-Palermo, dove vedere l'incontro

Sia i padroni di casa che gli ospiti hanno 4 punti in classifica e punteranno alla vittoria. La partita di domani pomeriggio tra biancorossi e rosanero si potrà vedere in diretta streaming non solo su DAZN, ma anche su Amazon Prime Video abbonandosi al canale LaB Channel.

