Südtirol-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Le due compagini, entrambe con 4 punti in classifica, puntano alla vittoria per continuare nel modo giusto il loro percorso

Jacopo del Monaco 13 settembre - 13:00

Ormai un classico appuntamento, da un paio di stagioni, della Serie B. La terza giornata del campionato di seconda divisione vedrà anche il match tra biancorossi e rosanero, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere i tre punti per rilanciarsi in classifica. Ecco dove si potrà vedere la partita Südtirol-Palermo, con il fischio di inizio fissato alle ore 17:15 di domani 14 settembre presso lo Stadio Druso di Bolzano.

La situazione delle due squadre prima della sfida — La scorsa stagione, il Südtirol allenato da Fabrizio Castori ha concluso il proprio campionato di cadetteria piazzandosi esattamente a metà classifica, quindi al decimo posto. Dopo un calciomercato in cui ci sono stati diversi arrivi ed addii, i Rot-Weiß hanno iniziato la loro stagione uscendo dalla Coppa Italia perdendo 3-1 contro il Como. In Serie B, invece, la squadra di Bolzano ha prima pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Catanzaro e poi ha vinto 3-1 in casa contro la Sampdoria coi gol di Casiraghi, Merkaj ed El Kaouakibi.

Arrivato ottavo nella scorsa edizione, il Palermo ha staccato il pass per i Play-off, venendo eliminato al primo turno dalla Juve Stabia. Per questa nuova annata, i rosanero hanno scelto come allenatore Filippo Inzaghi, che ha riportato il Pisa in Serie A dopo 34 anni e ha deciso di restare in cadetteria per guidare i rosanero. Le Aquile hanno iniziato la nuova stagione eliminando la Cremonese in Coppa Italia ai calci di rigore, poi hanno vinto all'esordio in B battendo per 2-1 la Reggiana grazie ai gol di Pohjanpalo e Pierozzi. Nell'ultima giornata di campionato, invece, ha giocato contro il Frosinone e la partita è terminata con un pareggio a reti bianche.

Probabili formazioni — Assenze di Veseli e Coulibaly a parte, i padroni di casa dovrebbero scendere in casa con la formazione titolare. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione Gomis e Bardi, ma possono contare su molti titolari. Ci sono due ballottaggi per Inzaghi: Peda-Diakité e Pierozzi-Gyasi.

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Odogwu, Pecorino. All: Castori

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All: F. Inzaghi

Südtirol-Palermo, dove vedere l'incontro — Sia i padroni di casa che gli ospiti hanno 4 punti in classifica e punteranno alla vittoria. La partita di domani pomeriggio tra biancorossi e rosanero si potrà vedere in diretta streaming non solo su DAZN, ma anche su Amazon Prime Video abbonandosi al canale LaB Channel.