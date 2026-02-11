Per questo turno infrasettimanale, il Sunderland attende il Liverpool campione in carica per l'incontro valido per la 26^ giornata di Premier League. Entrambe le squadre puntano a ritrovare la vittoria: a circa due mesi dal pareggio per 1-1 ad Anfield, i padroni di casa si presentano da noni in classifica con 36 punti, desiderosi di riprendersi dalla batosta contro l'Arsenal, i Merseysiders invece sono al quarto posto, a soli 3 punti più avanti, con la delusione della sconfitta di domenica contro il Manchester City ancora fresca. Appuntamento fissato per mercoledì 11 febbraio 2026 allo Stadium of Light la casa dei Black Cats. Calcio d'inizio fissato per le ore 21:15 italiane.
Sunderland-Liverpool, dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Per i ragazzi di Arne Slot perdere punti negli ultimi minuti sta diventando un'abitudine, e il Sunderland cercherà certamente di raggiungerli, o perlomeno di complicare la vita ai Reds. La gara quindi si preannuncia interessante.
Dove vedere Sunderland-Liverpool in diretta TV e streaming gratis
Sunderland-Liverpool, in programma mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 21:15, è un incontro valido per la 26^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati in su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.
Sunderland-Liverpool, come arrivano le due squadre
Il neopromosso Sunderland di Regis Le Bris sta disputando una stagione straordinaria, ancora tra le ultime squadre europee ad essere imbattuta in casa. Nelle ultime cinque partite, la squadra di casa ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte (l'ultima con l'Arsenal). Il dato, però, non rende giustizia al lavoro svolto dai Black Cats: per ritrovare una striscia di imbattibilità casalinga da parte di una neopromossa, bisogna tornare alla stagione 1977/78. I 27 gol segnati e 29 subiti dimostrano che ci sono ampie aree di miglioramento, ma anche grandi potenzialità.
Nell'altra metà campo, il Liverpool, guidato da Arne Slot, in campionato appare piuttosto in affanno. Con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, i Reds devono affrettarsi ad aggiustare il tiro, anche e soprattutto per dare un segnale nell'amara sconfitta contro il City negli ultimi minuti. Le 40 reti segnate e le 35 subite dimostrano buone capacità offensive, ma anche qualche problemino in difesa.
Le probabili formazioni di Sunderland-Liverpool—
Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey. All: Regis Le Bris
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Salah; Mac Allister, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All: Arne Slot
