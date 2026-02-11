Sunderland-Liverpool, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Per i ragazzi di Arne Slot perdere punti negli ultimi minuti sta diventando un'abitudine, e il Sunderland cercherà certamente di raggiungerli, o perlomeno di complicare la vita ai Reds. La gara quindi si preannuncia interessante.

Dove vedere Sunderland-Liverpool in diretta TV e streaming gratis

Sunderland-Liverpool, in programma mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 21:15, è un incontro valido per la 26^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati in su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.