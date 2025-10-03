SuperLiga, San Gallo-Thun: diretta tv e streaming LIVE del match

L’ultimo confronto diretto si è chiuso con un pazzesco 3-3, segno che entrambe le squadre prediligono il gioco offensivo e non rinunciano mai ad attaccare.

La Super League svizzera, sabato 4 ottobre alle ore 18, propone un match di cartello con il San Gallo che ospita il Thun in una sfida che si annuncia ricca di emozioni e gol. Le due squadre hanno avviato la stagione con un approccio offensivo, capace di regalare spettacolo e partite mai banali.

Dove vedere San Gallo-Thun in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — Il San Gallo occupa il primo posto in classifica grazie a un avvio di stagione brillante, con 5 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime sette giornate. La squadra segna in media 2,14 gol a partita e ne concede solo uno, dimostrando solidità e qualità in entrambe le fasi. Nell’ultima gara, però, è arrivato un ko per 3-1 sul campo dello Zurigo, che ha messo in luce alcune difficoltà difensive sotto forte pressione. Nonostante questo, i biancoverdi arrivano alla sfida forti di due successi consecutivi e con la fiducia di chi vuole confermare il proprio primato.

Il Thun, attualmente al terzo posto, ha avuto un percorso più altalenante con 4 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime sette partite. La squadra vanta una media di 2 gol segnati a match, ma la difesa resta un punto debole con 1,57 reti subite in media. Nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta per 4-2 contro gli Young Boys, risultato che ha evidenziato la necessità di maggiore equilibrio. I bernesi fanno dell’aggressività e delle ripartenze rapide il proprio punto di forza, un’arma che può creare problemi anche a una squadra organizzata come il San Gallo.

Le probabili formazioni di San Gallo-Thun — San Gallo (3-1-4-2): Ati Zigi; Gaal, Stanic, May, Neziri; Vandermersch, Gortler, Boukhalfa; Witzig, Vogt, Balde. Allenatore: Maaßen

Thun (4-4-2): Fehr; Montolio, Burki, Heule, Reichmuth; Bertone, Kait, Meichtry, Ibayi; Steffen, Rastoder. Allenatore: Lustrinelli.