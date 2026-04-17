Dove vedere Swansea-Southampton in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Swansea-Southampton: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 16:32)

Swansea-Southampton si gioca sabato 18 aprile alle 16:00 allo Swansea.com Stadium. La sfida vede contrapposte due squadre con ambizioni diverse: i gallesi cercano continuità, mentre i Saints arrivano con grande fiducia e puntano a proseguire la loro striscia positiva. Non perdere la partita, scopri come seguirla continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SWANSEA-SOUTHAMPTON SU BET365

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Il momento delle due squadre — Lo Swansea è reduce da una vittoria di misura sul campo del Leicester, un successo che ha dato morale ma che non cancella un rendimento altalenante. La squadra ha mostrato buone qualità, ma fatica a mantenere costanza nell’arco delle partite. Il Southampton, invece, è una delle squadre più in forma del momento. Arriva da una lunga serie di risultati utili consecutivi e ha dimostrato solidità e grande efficacia offensiva. Il gruppo appare compatto e in pieno controllo delle proprie potenzialità, fattore che lo rende particolarmente pericoloso anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Swansea-Southampton — Le due squadre si presentano al match con due modulo ben diversi. I padroni di casa approcciano la sfida di sabato con un dinamico 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo è il centravanti Vipotnik, capocannoniere di questa Championship con 21 gol all'attivo in campionato. Lo sloveno sarà supportato da Nunes, Widell e Cullen. Il Southampton invece opterà molto probabilmente per un modulo più difensivo: si prevede l'utilizzo di un 5-4-1 contenitivo per fermare la batteria offensiva dello Swansea. I Saints affideranno le chiavi del loro attacco a Stewart.

Swansea (4-2-3-1): Vigouroux; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Walta, Stamenic; Nunes, Widell, Cullen; Vipotnik

Southampton (5-4-1): Peretz; Downes, Bree, Stephens, Harwood-Bellis, Manning; Scienza, Fellows, Charles, Archer; Stewart