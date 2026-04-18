Torres-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

La Torres ospita il Gubbio allo stadio Vanni Sanna in una gara decisiva per la salvezza diretta in Serie C. Per i rossoblù sardi è una vera e propria “palla match”: una vittoria significherebbe restare in categoria senza dover passare dai playout, obiettivo ormai a un passo dopo una stagione solida. Gli ospiti, invece, con una vittoria blinderebbero la qualificazione ai play-off . Guarda ora Torres-Gubbio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Torres-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

TORRES GUBBIO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Torres e Gubbio in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.