La Torres ospita il Gubbio allo stadio Vanni Sanna in una gara decisiva per la salvezza diretta in Serie C. Per i rossoblù sardi è una vera e propria “palla match”: una vittoria significherebbe restare in categoria senza dover passare dai playout, obiettivo ormai a un passo dopo una stagione solida. Gli ospiti, invece, con una vittoria blinderebbero la qualificazione ai play-off. Guarda ora Torres-Gubbio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Torres-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv
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Come accedere allo streaming:—
Qui Torres—
La Torres può chiudere i conti già con un successo contro il Gubbio. In quel caso sarebbe matematica la salvezza diretta, complice anche il distacco già ampio sulle squadre coinvolte nella lotta retrocessione, come il Pontedera. Anche un pareggio potrebbe bastare, ma solo a determinate condizioni legate ai risultati di Bra e Sambenedettese.
Qui Gubbio—
Dall’altra parte arriva un Gubbio ancora in corsa per i playoff, guidato da un tecnico esperto come Domenico Di Carlos. Nelle ultime giornate gli umbri hanno pagato caro qualche scivolone di troppo (3 sconfitte e 2 pareggi), ma con un successo sarebbero sicuri di partecipare alla post-season.
Torres-Gubbio, probabili formazioni—
Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunciatini; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano; Sorrentino, Luciani. Allenatore: Alfonso Greco
Gubbio (3-5-2): Krapikas; Fazzi, Bruscagin, Di Bitonto; Podda, Rosaia, Carraro, Costa, Murru; Mastropietro, La Mantia. Allenatore: Domenico Di Carlo
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