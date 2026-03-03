Dove vedere Torres-Guidonia in diretta TV e streaming gratis

Domani 4 marzo ci sarà una delle sfide più delicate del Gruppo C di Serie C. Alle 20:30 andrà in scena la sfida tra Torres e Guidonia allo Stadio Vanni Sarra di Sassari. Scopri come guardare gratuitamente la sfida, continua a leggere quest'articolo.
Torres-Guidonia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Invischiato nella lotta retrocessione, il Torres conta venticinque punti in classifica e si trova al terzultimo posto in classifica. Il biglietto da visita recita una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato, maturata contro la Sambenedettese per 1-2. Nell'ultima sfida, però, la prestazione non è stata particolarmente convincente: il Forlì ha infatti vinto 2-0 senza troppi problemi.
Il Guidonia dal canto suo non rischia di retrocedere ed ha all'attivo 32 punti. Si trova nella media classifica ma il trend di risultati guadagnati è fortemente negativo. Infatti, il Guidonia è una delle pochissime squadre a non aver raccolto nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate, in cui piuttosto ha strappato quattro pareggi ed una sconfitta, quest'ultima in casa contro il Gubbio.
Le probabili formazioni di Torres-Guidonia—
La formazione di casa si presenta con una difesa a tre, un folto centrocampo ed un solo riferimento offensivo, Luciani, coadiuvato da Di Stefano e Sorrentino. Gli ospiti invece risponderanno con un 3-4-3.
Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Mastinu, Brentan, Liviero; Di Stefano, Sorrentino; Luciani. All. Greco
Guidonia (3-4-3): Avella; Mulé, Cristini, Esempio; Zappella, Santoro, Tascone, Errico; Sannipoli, Zuppel, Starita. All. Ginestra
