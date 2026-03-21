Tottenham-Nottingham Forest, dove vederla in diretta TV e streaming

Domenica pomeriggio il Tottenham di Igor Tudor, nella speranza di salvare almeno il finale di stagione della sua nuova squadra, ospita il Nottingham Forest di Vìtor Pereira. Un match per allontanare gli spettri della retrocessione

Silvia Cannas Simontacchi 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 12:02)

Il Tottenham aspetta il Nottingham Forest per una sfida fondamentale in chiave salvezza, valido per la 31^ giornata di Premier League. Mentre la stagione si avvia verso le fasi finali, gli Spurs e il Forest si trovano rispettivamente al 16° posto in classifica con 30 punti e al 17° posto con 29 punti. Lo spettro della retrocessione, non ancora del tutto scongiurato, rende questo incorntro cruciale.

L'appuntamento è domenica 22 marzo 2026 al Tottenham Hotspur Stadium, calcio d'inizio fissato per le ore 15:15.

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Dove vedere Tottenham-Nottingham Forest in diretta TV e streaming gratis Tottenham-Nottingham Forest, in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:15, è un incontro valido per la 31^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

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Tottenham-Nottingham Forest, come arrivano le due squadre Il Tottenham di Igor Tudor si trova in un momento critico. Con solo 1 punto raccolto nelle ultime cinque gare, frutto di un pareggio contro il Liverpool e 4 sconfitte, la necessità di trovare nuove e più efficaci soluzioni inizia a farsi pressante. I 40 gol segnati contro i 47 subiti denotano tutte le debolezze difensive della squadra. Anche i risultati in casa sono sconfortanti, con sole 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, che contribuiscono al clima che circonda la squadra, complice un malcontento sempre più incontenibile dei tifosi.

Anche per la squadra ospite non c'è molto di cui rallegrarsi. Il Forest di Vitor Pereira si presenta all'incontro in condizioni altrettanto pessime, tradite dal dato di soli 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite. I gol segnati sono solo 28, contro i 43 subiti. Per la squadra ospite, sarà difficile rimediare un risultato positivo, specialmente in questo match.

Le probabili formazioni di Tottenham-Nottingham Forest — Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, van de Ven, Dragusin, Spence; Sarr, Gray; Kolo Muani, Simons, Tel; Solanke. Allenatore: Igor Tudor

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus. Allenatore: Vitor Pereira

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