La vincitrice di questa gara affronterà, per il posto nella massima competizione intercontinentale, la vincente del match tra Polonia ed Albania.

Jacopo del Monaco 26 marzo - 12:56

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte l'Ucraina e la Svezia e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due Nazionali, infatti, si sfideranno in occasione dei Play-off per la qualificazione al Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno in Canada, Messico e Stati Uniti. Per ragioni extra calcistiche, la partita si giocherà presso lo Stadio Ciudad de Valencia in Spagna ed avrà inizio alle ore 20:45. La vincitrice di questa gara affronterà, per il posto nella massima competizione intercontinentale, una tra Polonia ed Albania.

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Ucraina-Svezia, dove vedere la sfida — Gli ucraini vogliono tornare a disputare la massima competizione intercontinentale per la seconda volta nella loro storia dopo l'edizione del 2006. I loro avversari, invece, vogliono staccare il pass per i Mondiali dopo aver mancato l'obiettivo quattro anni fa. Le azioni più importanti della partita tra Ucraina e Svezia, insieme a quelle delle altre gare dei Play-off, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio grazie alla Diretta Gol, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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Come arrivano le due selezioni alla gara — L'Ucraina che ha come commissario tecnico l'ex attaccante Serhiy Rebrov ha raggiunto questo fase della qualificazione per la massima competizione intercontinentale chiudendo al secondo posto del Girone D avendo totalizzato 10 punti. Nella fase a gironi, la selezione gialloblù ha affrontato: Francia, contro cui ha perso 0-2 prima e 4-0 poi; Arzebaigian, pareggio per 1-1 ed in seguito vittoria per 2-1; Islanda, battuta 3-5 in trasferta e successivamente 2-0.

La Svezia, prima allenata dal danese Jon Dahl Tomasson ed ora dall'inglese ex Chelsea Graham Potter, ha ottenuto la possibilità di giocare i Play-off grazie al primo posto nel proprio girone dell'ultima edizione della Nations League. Nella fase a gironi della qualificazione al Mondiale, invece, la selezione del Nord Europa si è classificata ultima nel Girone B avendo ottenuto soltanto due punti visto che ha pareggiato entrambe le partite contro la Slovenia (2-2 prima ed 1-1 poi).

Probabili formazioni — Gli ucraini dovranno fare a mano di Konoplia e del genoano Malinovskyi, i quali salteranno la partita di stasera per squalifica. La Svezia, dal canto suo, salvo imprevisti dell'ultimo minuto dovrebbe schierare la formazione titolare.

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Kalyuzhnyi; Tsygankov, Yarmolyuk, Sudakov, Zubkov; Vanat. Allenatore: Rebrov

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Svensson; Lundgren, Bergvall, Ayari, Elanga; Bardghji, Gyökeres. Allenatore: Potter

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