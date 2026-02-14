Bianconeri cercano i tre punti per entrare clamorosamente in lotta per l'Europa, neroverdi per fare il passo decisivo verso la permanenza in Serie A

Domenica per pranzo la Serie A propone la sfida del Bluenergy StadiumUdinese-Sassuolo. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo le sconfitte rispettivamente contro Lecce e Inter. I padroni di casa vanno in cerca dei due punti per poter fare più di un pensiero alla lotta per l'Europa, almeno per un giorno, mentre la squadra di Fabio Grosso vuole vincere per fare un altro passo importante verso una tranquilla salvezza. Obiettivo primario del campione del Mondo 2006. All'andata i neroverdi ebbero la meglio per 3-1.

Dove vedere Udinese-Sassuolo in streaming LIVE e in diretta tv — Udinese-Sassuolo si può vedere in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Come di consueto DAZN è disponibile anche attraverso il sito ufficiale. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' la sfida di sabato si può guardare anche in tv su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Come arrivano alla partita le due squadre — Una vittoria per riprendere il cammino verso i rispettivi obiettivi. La sconfitta all'ultimo minuto contro il Lecce ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive contro Verona e Roma. I bianconeri si trovano al momento a 7 punti dall'ultimo posto disponibile per l'Europa, questo significa che una eventuale vittoria porterebbe i friulani, clamorosamente, in piena corsa per un obiettivo impronosticabile fino alla scorsa estate. Sarà molto difficile ma i numeri dicono che la squadra di Kosta Runjaić può ancora giocarsela.

La squadra di Fabio Grosso, dall'altra parte, è chiamata a riscattare la debacle casalinga contro l'Inter. I neroverdi hanno avuto quasi lo stesso andamento dell'Udinese nelle ultime cinque giornate. Il KO contro i neroazzurri è arrivato dopo le due vittorie di fila contro Cremonese e Pisa, tuttavia il Sassuolonon è a rischio di lottare per la permanenza in Serie A, almeno per ora. La classifica vede gli emiliani ad 11 lunghezze dal terz'ultimo posto, motivo per cui vincere significherebbe fare un passo quasi decisivo per la salvezza.

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo — UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Buksa. All. Runjaic

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, I. Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso