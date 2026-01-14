Mercoledì sera il Taliercio si prepara a spingere la Reyer. In EuroCup arriva lo Slask Wroclaw, squadra in difficoltà lontano da casa, contro una Venezia chiamata a sfruttare il fattore campo per continuare la propria corsa europea.
Venezia-Wroclaw: dove vedere l'Eurocup in Streaming e in TV
Qui Venezia—
La Reyer arriva a questo appuntamento con segnali incoraggianti. Nell’ultimo turno europeo i lagunari hanno superato Cluj-Napoca in casa (90-83), confermando un buon rendimento interno: 5 vittorie nelle ultime 6 gare giocate a Venezia.
Il record complessivo (7 vittorie e 6 sconfitte) tiene la Reyer pienamente in corsa per i playoff, con una squadra che sembra aver trovato maggiore equilibrio rispetto alle difficoltà iniziali. In casa, il ritmo cambia: difesa più solida, gestione dei possessi e maggiore continuità offensiva. C’è anche un precedente che pesa: all’andata Venezia si è imposta 104-92, dimostrando una superiorità chiara soprattutto nella seconda metà di gara.
Qui Wroclaw—
Situazione ben diversa per lo Slask Wroclaw, che arriva in Italia con numeri preoccupanti. I polacchi sono reduci da una pesantissima sconfitta interna contro l’Hapoel Jerusalem (115-72), uno scarto che racconta più di mille parole sul momento della squadra.
Il dato più allarmante riguarda il rendimento esterno: 0 vittorie in trasferta, con una striscia aperta di sconfitte lontano da casa. In generale, lo Slask occupa le zone basse della classifica del girone (4-9), con una difesa che concede tantissimo e un attacco spesso disordinato.
