Il Qarabag è a un passo dalla qualificazione al secondo turno preliminare di Europa League. Giovedì 16 luglio alle ore 20:00 la formazione azera sarà di scena sul campo del Vestri per il ritorno del primo turno preliminare, forte del netto 3-0 conquistato nella gara d'andata a Baku. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VESTRI-QARABAG CLICCA SU BET365.

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Il momento del Vestri

Il Vestri è chiamato a una vera impresa dopo il pesante 3-0 incassato nella gara d'andata. Alla prima storica partecipazione nelle competizioni UEFA, il club islandese ha pagato la differenza di esperienza contro un avversario abituato ai palcoscenici internazionali. La situazione è stata resa ancora più complicata dalla sconfitta per 5-2 contro il Fylkir nell'ultimo turno di campionato, un risultato che ha evidenziato le difficoltà difensive della squadra di David Lamude.

Il momento del Qarabag

Il Qarabag ha confermato tutto il proprio valore europeo imponendosi con autorità nel primo confronto grazie ai gol di Zakaria Sawo, Abdellah Zoubir e Renaldo Cephas. La squadra allenata da Qurban Qurbanov continua a essere una delle realtà più solide del calcio azero e punta a disputare un'altra stagione da protagonista nelle competizioni continentali dopo le ottime campagne europee degli ultimi anni. Il largo vantaggio consente ora agli ospiti di affrontare il ritorno con maggiore serenità.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Vestri e Qarabag

Il Vestri dovrà inevitabilmente sbilanciarsi per provare a riaprire il doppio confronto, mentre il Qarabag potrà gestire il possesso e sfruttare gli spazi in contropiede. La qualità tecnica e l'esperienza degli azeri rappresentano un vantaggio importante, ma gli islandesi cercheranno almeno di salutare il proprio pubblico con una prestazione di carattere.

Probabili formazioni Vestri-Qarabag

David Lamude dovrebbe confermare il 4-4-2. Steinarsson sarà il portiere, con Gardarsson, Phete, Cheshmedjiev e Svavarsson in difesa. A centrocampo spazio a Fall, Hauksson, Stensson e Hafthorsson, mentre in attacco agiranno Duah e Hermannsson.

Qurban Qurbanov dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Kochalski difenderà la porta, con Silva, Huseynov, Varkonyi e Jafarguliyev nella linea arretrata. In mezzo al campo ci saranno Jankovic, Kady e Bicalho, mentre il tridente offensivo sarà composto da Kashchuk, Sawo e Cephas.

Vestri (4-4-2): Steinarsson; Gardarsson, Phete, Cheshmedjiev, Svavarsson; Fall, Hauksson, Stensson, Hafthorsson; Duah, Hermannsson.

Qarabag (4-3-3): Kochalski; Silva, Huseynov, Varkonyi, Jafarguliyev; Jankovic, Kady, Bicalho; Kashchuk, Sawo, Cephas.

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