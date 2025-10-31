Scopri dove vedere la partita Villarreal-Rayo Vallecano in diretta tv live: lo streaming gratis de LaLiga su Bet365

Carmine Panarella 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:02)

È il momento più interessante della stagione in Liga e le attenzioni degli appassionati di calcio si spostano allo stadio de la Cerámica, dove si affrontano Villarreal e Rayo Vallecano in una sfida che promette intensità e spettacolo. Il match, valido per l’undicesima giornata, si gioca sabato 1 novembre alle ore 14:00: in palio ci sono punti pesanti per restare agganciati alla zona Europa. Il Villarreal è terzo con 20 punti, mentre il Rayo Vallecano è settimo con 14. Vuoi assistere alla gara? Puoi GUARDARE GRATUITAMENTE VILLARREAL-RAYO VALLECANO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Villarreal-Rayo Vallecano in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida de LaLiga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Villarreal-Rayo Vallecano” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Villarreal-Rayo Vallecano in diretta live. Il match, in programma sabato 1 novembre alle ore 14:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che in streaming su Dazn.

Il momento delle due squadre — Il Villarreal di Marcelino sta attraversando un ottimo momento di forma, trascinato da un attacco prolifico e dalla fantasia di Moreno e Mikautadze. La squadra giallo-blu punta a consolidare il terzo posto, forte di un rendimento casalingo impeccabile e di una solidità difensiva costruita con equilibrio e compattezza.

Il Rayo Vallecano, settimo, continua a stupire grazie a un gioco organizzato e a un pressing costante che ha messo in difficoltà diversi avversari blasonati. In trasferta i biancorossi hanno dimostrato di poter impensierire chiunque, e anche al de la Cerámica proveranno a colpire in contropiede, sfruttando la rapidità di Alemao e la visione di gioco di De Frutos.

Le probabili formazioni di Villarreal-Rayo Vallecano — Villarreal (4-4-2): Junior, Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona, Pepé, Comesana, Gueye, Moleiro, Moreno, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Ratiu, Valentin, Lopez, Garcia, Diaz, de Frutos, Alemao. Allenatore: Inigo Perez.

Non perdere l’occasione di seguire Villarreal-Rayo Vallecano in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga. Non perderti nemmeno un minuto di Villarreal-Rayo Vallecano in streaming live gratis su Bet365.